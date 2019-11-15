Стильная Дарья Билодид покоряет Америку: яркие фото

Спорт

19-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид отправилась отдохнуть в США. В частности, спортсменка посетила Сан-Франциско, расположенный на берегу Тихого океана в штате Калифорния.

Яркими фотографиями, на которых юная украинка выглядит как настоящая модель, Дарья делится со своими подписчиками в социальных сетях.

Отметим, что нынешний соревновательный год для Билодид еще не закончился. В частности, наша соотечественница заявлена на турнир Qindao Masters, который пройдет с 12 по 14 декабря в китайском городе Циндао.

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Также добавим, что Дарья была признана Национальным олимпийским комитетом (НОК) Украины лучшей спортсменкой страны по итогам августа, когда выиграла чемпионат мира в Токио и стала самой молодой в истории двукратной чемпионкой мира по дзюдо.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Билодид показала стройную фигуру на отдыхе в Испании.

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