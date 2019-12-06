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Прохладно и без осадков: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные
В ближайшие дни в Украине под влиянием воздушных масс из Атлантики сохранится погода без сильных морозов и без особых осадков. Перемены погоды синоптики ожидают с 8 декабря — придут снегопады и дожди с мокрым снегом.
Днем 6 декабря в Украине местами туман, на дорогах гололедица. Воздух прогреется до 7° тепла, на крайнем юге возможны 10° тепла.
Такая же погода сохранится и в субботу, 7 декабря. Особых осадков не ожидается. Ночью по всей Украине за исключением южных областей подморозит — до -4 градусов. Холоднее будет в Карпатах — там возможны −8…−13°. Днем термометры покажут небольшой «плюс» — до пяти градусов тепла, в южных регионах до семи градусов.
Перемену погоды можно будет почувствовать с 8 декабря. В западных и северных областях пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Морозы до минус трех ожидаются в восточных областях, на остальной территории ночью около ноля, днем до пяти градусов тепла.
Напомним, народные синоптики, опрошенные «ФАКТАМИ», расходятся в прогнозах по поводу погоды во второй декаде декабря. Ожидают и оттепели, и морозов до минус двенадцати градусов. Об этом в статье «Дожди накроют всю Украину: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время».
А Уляна Супрун посоветовала, как не замерзнуть нынешней зимой, и объяснила, почему возникает непереносимость минусовых температур.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..