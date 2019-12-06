Украина

Рада сделала важный шаг для достройки метро в Харькове

Верховная Рада сделала важный шаг для достройки третьей линии метро в Харькове. К существующим тридцати станциям добавятся еще две — «Державинская» и «Одесская». Кредит на строительство выделит Европейский инвестиционный банк. Депутаты проголосовали за ратификацию финансового соглашения.

Договор с Европейским инвестиционным банком Украина подписала еще в декабре 2017 года. По условиям сделки Европа выделяет заем 160 млн евро на 25 лет. Средства будут поступать двадцатью траншами. Предусмотрен четырехлетний льготный период. В целом рассчитаться по долгам Украина должна до 20 октября 2042 года.

За счет европейского кредита Харьков должен построить две новые станции метро, оборудовать обслуживающее ветку электродепо «Алексеевское», закупить новый подвижный состав.

Ожидается, что новые станции улучшат сообщение южных спальных районов с центром города, время на поездку в центральную часть Харькова сократится втрое. Кроме того, с появлением новых станций метро будет разгружен наземный общественный транспорт, улучшится экологическая ситуация в городе.

Напомним, Европейский инвестиционный банк готов выделять Украине средства на проекты по развитию городского общественного транспорта. Ранее такой заем был получен для Киева и пошел на обновление трамвайного и автобусного парка.

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