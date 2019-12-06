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Происшествия

Позвал домой, чтобы показать труп: история жуткого свидания в Киеве

8:45 6 декабря 2019 171
место убийства
Инф. «ФАКТОВ»

Для жительницы Киева свидание с мужчиной с сайта знакомств обернулось кошмаром. Новый знакомый привел девушку в квартиру и там продемонстрировал женский труп в кладовке. Девушке удалось сбежать и вызвать полицию.

Полицейские выяснили личность погибшей женщины. Это была 82-летняя хозяйка квартиры. Все указывало на то, что в многоэтажке на ул. Зодчих в спальном районе было совершено убийство: на голову жертвы был надет пакет, шея была обмотана шарфом. По предварительным данным, смерть наступила от асфиксии — иными словами, женщину задушили. Убийца спрятал тело в кладовке, замаскировав вещами. Об этом сообщает Информатор.

Подозреваемого в убийстве мужчину задержали в доме поблизости — по ул. Якуба Коласа. Гражданин уже признался в совершенном. Тем не менее, расследование продолжается. Экспертиза должна восстановить точную картину событий.

Напомним, ранее в Киеве расследовали резонансный случай: женщина не стала хоронить умершую родственницу, а продолжала жить вместе с трупом в квартире.

Фото скриншот видео kiev.informator.ua

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