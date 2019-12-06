- 09:06 Украинские звезды поздравили ВСУ в ярком клипе
- 08:45 Позвал домой, чтобы показать труп: история жуткого свидания в Киеве
- 08:10 Ситуация поражает: дочь Пескова неожиданно ополчилась на власть в России
- 08:02 «Когда приехала на Донбасс, мне казалось, что попала в фильм ужасов»
- 08:01 Кушон и хайлайтер: названы основные тренды макияжа 2020
- 07:44 Рада сделала важный шаг для достройки метро в Харькове
- 07:36 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Заря»: расписание трансляций матчей 17-го тура чемпионата Украины
- 07:29 Новые тренды в маникюре: светлые цвета, оттенки красного, декор
- 07:24 Что приводит к полноте — привычка много есть или нарушение обмена веществ?
- 07:20 Прохладно и без осадков: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные
- 07:08 Стало известно, какие подарки получат дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма на Рождество, и какая у них елка
- 07:06 Жгучая блонда: Дарья Билодид взбудоражила сеть огненным фото
Позвал домой, чтобы показать труп: история жуткого свидания в Киеве
Для жительницы Киева свидание с мужчиной с сайта знакомств обернулось кошмаром. Новый знакомый привел девушку в квартиру и там продемонстрировал женский труп в кладовке. Девушке удалось сбежать и вызвать полицию.
Полицейские выяснили личность погибшей женщины. Это была 82-летняя хозяйка квартиры. Все указывало на то, что в многоэтажке на ул. Зодчих в спальном районе было совершено убийство: на голову жертвы был надет пакет, шея была обмотана шарфом. По предварительным данным, смерть наступила от асфиксии — иными словами, женщину задушили. Убийца спрятал тело в кладовке, замаскировав вещами. Об этом сообщает Информатор.
Подозреваемого в убийстве мужчину задержали в доме поблизости — по ул. Якуба Коласа. Гражданин уже признался в совершенном. Тем не менее, расследование продолжается. Экспертиза должна восстановить точную картину событий.
Напомним, ранее в Киеве расследовали резонансный случай: женщина не стала хоронить умершую родственницу, а продолжала жить вместе с трупом в квартире.
Фото скриншот видео kiev.informator.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»