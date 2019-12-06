«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча английской премьер-лиги

Спорт

В субботу, 7 декабря, в рамках 16-го тура английской премьер-лиги пройдет манчестерское дерби — «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад», способном вместить чуть более 55 тысяч зрителей, примет земляков из «Манчестер Юнайтед».

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Команды в нынешнем сезоне

«Манчестер Сити» после двух подряд чемпионств в Англии в нынешнем сезоне пока что далек от чемпионской игры. Имея самый дорогой состав в премьер-лиги (1,28 млрд евро, что на 210 млн больше, чем у «Ливерпуля»), подопечные Хосепа Гвардиолы занимают только третье место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на целых 11 очков.

«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, под руководством легенды клуба Оле-Гуннара Сульшера расположился за пределами еврокубковой зоны, на шестой строчке, отставая от четвертого места, дающего право в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов, на восемь очков.

В последнем туре, прошедшем посреди недели, обе команды одержали победы. «Сити» обыграли на выезде «Бернли» — 4:1 (Брэйди, 89 — Габриэл Жезус, 24, 50, Родри, 68, Марез, 87), а «Юнайтед» дома нанесли первое поражение «Тоттенхэму» под руководством Жозе Моуриньо — 2:1 (Рашфорд, 6, 49, с пенальти — Алли, 39).

Видеообзор матча «Бернли» — «Манчестер Сити»

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»

Арбитр встречи — Энтони Тэйлор

Арбитром предстоящей встречи назначен 41-летний Энтони Тэйлор. На поединках премьер-лиги житель Визеншоу, пригорода Манчестера, работает с 2010 года, арбитр ФИФА с 2013-го. В послужном списке Тэйлора — финальные матчи Кубка Англии (2017 год), Кубка Лиги и Суперкубка страны (оба в 2015-м).

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История противостояния

Предстоящая дуэль «горожан» и «красных дьяволов» станет 179-й в истории. Пока 73 матча выиграл «МанЮнайтед», 53 — «МанСити», а еще 52 поединка завершились вничью (разница мячей — 257:245 в пользу «красных»). Отметим, что в прошлом сезоне «Сити» были сильнее в обоих матчах — 3:1 на «Этихаде» и 2:0 на «Олд Траффорд».

Прогнозы букмекеров

Букмекеры в предстоящей встрече отдают безоговорочное предпочтение «МанСити». К примеру, авторитетная украинская контора «Фаворит Спорт» ставки на победу подопечных Гвардиолы принимает с коэффициентом 1,31, на ничью — 5,40, на выигрыш команды Сульшера — 9,80.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой трансляции матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

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