"Вам просто надо перестать стрелять. Вы попробуйте. Мне понравится", — Путин — Зеленскому

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«Встреча в Париже началась тревожно, — написал Борислав Береза. — Путин традиционно опаздывал на 30 минут. Макрон и Меркель дискутировали, кто из них больший лидер и у кого яйца больше. И несмотря на физическое отсутствие тестикул у одного из них, но выходило, что у Меркель они были больше. И тверже. Владимир Александрович смотрел на потуги европейских коллег и ему явно не хватало Ермака, который бы легко и аргументированно доказал всем присутствующим, что именно у Зеленского они крупнее, потому что он «один из величайших лидеров современности». Этот аргумент чуть-чуть поднял настроение президента Украины. Но в этот момент двери кабинета открылись, и зашел Путин. Настроение Зеленского вернулось в исходную точку.

— Бонжур, месье Макрон, гутен таг, фрау Меркель, приветствую, тезка, йопта, — обратился кремлевский диктатор к присутствующим и сразу продолжил, — Давайте мы сразу перейдём к делу и поговорим с Владимиром один на один. Тем более, что и он хочет. Владимир, Вы же хотите со мной поговорить?

- Я? Не хочу? — продолжал определяться шестой президент Украины.

- Так хотите или не хотите? Вы же не лох. Должны были уже определиться. Или не смогли? — спросил Путин.

- Я… Я думал, что мы вместе пообщаемся. Так сказать, узким кругом ограниченных людей…- попытался пошутить Зеленский.

- Думать будем вместе. А с ограниченными людьми Вы у себя в ОП еще не наобщались? Давайте пообщаемся все же один на один. Вы же не против, Владимир? Как одному из величайших лидеров современности — это Вам по плечу, — завершил Путин.

- Мне это по плечу, а Вы по плечо Макрону, — продолжил в привычном для себя стиле Зеленский.

Путин злобно улыбнулся, посмотрел на Макрона, потом на Зеленского и сказал:

- Не завидуйте. Когда-нибудь и Вы дорастете до этого уровня. Так мы говорить будем?

- Будем, — удрученно согласился Зеленский.

- Тогда, господа, мы с тезкой удалимся, а вы нас подождите тут десять минут и мы через час вернемся, — и не дожидаясь согласия остальных участников встречи Путин двинулся в соседний кабинет. Зеленский с надеждой посмотрел на Макрона и Меркель.

- Зроби його разом, герр Володимэр, — сказала Меркель и, повернувшись к Макрону, продолжила свой сравнительный анализ потенциального превосходства.

Владимир Зеленский понял, что поддержки он не дождётся, и двинул вслед за Путиным. Ему очень не хватало Богдана за левым плечом, но только Богдану хватило ума не ехать с ним. Войдя в кабинет Зеленский увидел, что Путин уже сидит в кресле. Сев напротив него, Зеленский сказал:

- Владимир Владимирович, я мира хочу.

- Понимаю Вас, Володя. И я хочу. Кто ж его не хочет? — согласился Путин.

- Так давайте закончим эту войну. А? — обрадовался Зеленский.

- Поддерживаю Ваше желание, Владимир! Заканчивайте! — одобрительно произнес Путин.

- А Вы? — удивился Зеленский.

- Мы? А настамнет, — резюмировал известный стерхолетец.

- Как же нет? Когда мы оба знаем, что есть, — удивился Зеленский.

- Нас там нет. Мы ни при чем. Или Вы, Владимир, считаете, что я вру? Я вру, Владимир?

- Вы… Ну… Может Вы не в курсе? — с надеждой произнес Зеленский.

- Вова, я в курсе. А тебе надо договариваться с руководством независимых донбасских республик.

- С кем? — окончательно растерялся Зеленский.

- Минуточку. Сейчас увидишь, — сказал Путин и, достав телефон, набрал какой-то номер, — Але, Песков? Заводи барана. Нет, Пасечник — это козел, а баран это Пушилин. Ты все время их путаешь. Запомни. С одного пользы, как с козла молока, а со вторым все же, как с паршивой овцы и шерсти клок, — и подняв глаза на Зеленского закончил, — сейчас подойдут Ваши партнеры по переговорам. Они хотят мира, и вы хотите мира. Вот и договаривайтесь. А я только за. Поддержу вас в этом благородном стремлении. Тем более что вам просто надо перестать стрелять. Вы попробуйте. Мне понравится.

В этот момент двери кабинета открылись и в него кубарем вкатился мужичок с всклокоченной бородой.

- Можно полегче? — обиженно произнес он к тому, кто стоял за дверью, и потер свою ягодицу на которой отпечатался след от 45-го размера. Затем он обернулся к Путину, достал бумажку и начал читать, — Мы, как представители воли народа Дамбаза, хотим заявить, что готовы милостиво принять капитуляцию киевской хунты и любезно соглашаемся на выборы на наших условиях.

- Не мне, дурак, — грустно сказал Путин.

- Что? — не понял Пушилин, и его лицо стало напоминать лицо Добкина, которому не дают деньги.

- Не мне это говори, а ему. Тьфу, бараном был — бараном и остался. Даже выучить текст не может, — констатировал Путин.

- Мы, как представители воли народа Дамбаза…, — повернувшись к Зеленскому начал вновь читать с листочка Пушилин.

- Донбасса, — исправил его Зеленский.

- Что? — спросил Пушилин.

- Не Дамбаза, а Донбасса, — объяснил Зеленский.

- Какая разница?! — завопил Пушилин, — Вы хотите сорвать диалог?

- О! — радостно сказал Путин, — у Вас уже диалог. Это очень хорошо. Не стану вам обоим мешать. Просто посмотрю, как равные переговорщики ищут точки соприкосновения.

- А Вы? — совсем грустным голосом спросил Зеленский у Путина.

- А мы? А нас там нет, — язвительно повторил Путин.

- А еще мы требуем дать статус участника боевых действий всем нашим оппочленцам, — вмешался Пушилин.

- Вы хотели сказать ополченцам? — вновь поинтересовался Зеленский.

- И им тоже, — согласился Пушилин.

- В общем, вижу, что все у вас наладилось и я вас тут оставляю. Продолжайте уже вдвоем, а козел … тьфу, Пасечник, к вам присоединится в ближайшее время. Как протрезвеет, — сказал Путин и радостно вприпрыжку выбежал из кабинета.

- Коззззел, — прошипел ему вслед Зеленский

- Пасечник позже присоединится, — сказал Пушилин.

- Я не о том козле, — огрызнулся Зеленский.

- Тогда хорошо. А то я сам в этих козлах путаюсь. Их у нас столько…

Кстати, Владимир Александрович, а еще мне поручено обговорить с Вами первый возможный совместный визит в Россию. Есть предложение сразу в Чечню поехать.

- А почему в Чечню? — тихо спросил Зеленский.

- Так, это же просто… Во-первых, у Вас же давний контакт с Кадыровым, во-вторых сразу с ним и обсудите новые номера для 95-го квартала. Он давно что-то хотел Вам дать пару советов…

Владимир Зеленский вздрогнул и открыл глаза. В просторном холле ОП Ермак и Арахамия играли в настольный теннис на голосования по изменениям в Конституцию.

- Тьху, задремал. И приснится же такое, — подумал шестой президент Украины и вытер выступивший на лице пот.

- Вова, тебе что-то приснилось? — спросил Ермак.

- Да, козел один, — хриплым голосом признался Зеленский.

- Пасечник, что ли? — не останавливая игру продолжил спрашивать Ермак.

- А откуда ты знаешь, что он козел? — спросил с подозрением в голосе Зеленский.

- Мои друзья говорят, что Пушилин баран, а Пасечник козел.

- Андрей, а кто у тебя друзья? — с еще большим подозрением продолжал интересоваться Зеленский.

- Володя, тебе не надо лишней информацией голову забивать. Давай лучше сходи в спортзал и запиши видосик.

- Суперская идея. Пожалуй, я так и сделаю, — сказал Зеленский и пошел спортзал. У него давно родилась идея записать влог в процессе отжиманий. Так у него получалась отличная одышка, и это поддерживало впечатление, что президент все время преодолевает препятствия, но побеждает в финале. И тема была подходящая — что будет с Украиной после Нормандской встречи. Единственной проблемой было то, что ответа он и сам не знал. Но когда это его раньше останавливало? А Ермак ему пообещал, что все будет пучком, и зуб дал на то, что со всеми договорится. Единственное, чего так и не понял Зеленский, — это чей зуб пообещал Ермак, с кем именно он договорится и о чем именно? Но такие мелочи его давно уже мало беспокоили, а впереди было огромное количество работы. И запись видосика с одышкой была в очереди первоочередных. А что делать? Ведь работа президента такая тяжелая и должен же хоть кто-то видосики с обещаниями писать. Даже если обещания нереальные и невыполнимые.

- В крайнем случае Богдан с Ермаком опять что-то подскажут, — подумал Зеленский и пошел в свое туманное будущее. А вместе с ним в этом тумане плыл и наш Титаник в поисках своего айсберга, с которым него запланирована встреча после 9-го декабря".

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля рассказал, чего ждать от встречи Зеленского с Путиным.





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