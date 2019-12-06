Происшествия

Пожар в одесском колледже: количество пострадавших и пропавших без вести растет (фото)

Утром в пятницу, 6 декабря, возобновился пожар в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе. Об этом сообщил начальник следственного управления регионального главка Нацполиции Сергей Шайхет. Следователи вынужденно прервали свою работу, пока с возгоранием борются пожарные.

Как сообщили в главке ГСЧС, в настоящее время число пропавших без вести возросло еще на одного человека. «С заявлением о пропаже студентки, 2001 года рождения, обратились ее родственники. Таким образом, сейчас численность разыскиваемых составляет 14 человек», — сказали в главке.

В полиции эту информацию подтвердили, уточнив, что в настоящее время проверяется, могла ли эта девушка находиться в здании колледжа в момент пожара.

В то же время возросло и количество пострадавших при пожаре. Как сообщили в горсовете утром в пятницу, 6 декабря, за медицинской помощью обратились еще двое студентов учебного заведения.

«Пострадавших — людей, которые живы, — 32 человека. Вчера еще двое студентов обратились в поликлиники», — сказали в мэрии.

Подтверждена гибель двух человек -студентки Ксении Бабенко и преподавательницы Анны Бортюк, тело которой обнаружили 5 декабря.

Как сообщили в пресс-службе Одесской обладминистрации, специальные поисковые группы и службы работали на месте ЧП всю ночь.

«В сгоревшем колледже пока никого не нашли. Сейчас продолжаются поиски людей и разбор завалов в первой секции здания», — сказали в обладминистрации.

По данным главка ГСЧС, с места завалов вывезли уже более 200 кубов мусора и обвалившихся конструкций, но это незначительная часть выгоревшего.

По состоянию на утро 6 декабря в стационарах больниц остались 22 человека. В крайне тяжелом состоянии остается спасатель, на которого во время пожара в колледже упала девушка. Об этом сообщил главный врач городской клинической больницы № 1 Евгений Григорьев.

«Они вместе, с большим ускорением, буквально рухнули на асфальт (с выдвижной пожарной автолестницы. — Авт.) и получили очень серьезные травмы. У девушки, 16-летней Ксении Бабенко, они оказались несовместимы с жизнью: она скончалась через несколько минут после начала реанимационных мероприятий», — сказал главврач.

Он отметил, что состояние спасателя критическое. Пациент находится в реанимации, у него закрытая черепно-мозговая травма, он в коме.

«У другого спасателя — травма костей таза. Состояние его относительно удовлетворительное и сегодня мы переводим его для реабилитационной терапии в другое лечебное учреждение. Еще двоих готовим к выписке на амбулаторное лечение. Но для себя они должны принять решение: будут ли они переведены в госпиталь для проведения психологической реабилитации», — сказал Григорьев.

Кабинет министров создал комиссию по расследованию причин пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. «Только что на внеочередном заседании правительства создали комиссию по расследованию причин пожара в Одессе», — заявил Гончарук.

Комиссия должна доложить правительству о результатах расследования до 20 декабря. Также Кабмин поручил ГСЧС провести неотложные противопожарные проверки всех заведений в стране.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 5 декабря одесситы массово сдавали кровь для пострадавших во время пожара в колледже.

Фото ГСЧС



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