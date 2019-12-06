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Украина

Шубы пока не понадобятся: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

13:05 6 декабря 2019 156
погода
Инф. «ФАКТОВ»

Сильных морозов в Украине в ближайшей перспективе ждать не стоит. В ближайшие дни 7 и 8 декабря можно будет обойтись без шуб, но при прогулках стоит учитывать порывистый ветер. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

«Ветер будет дуть с юго-запада, 5−12 м/с, то есть, немного порывистый, для прогулок обязательно укутайте шею шарфом. Ну, и — шапки», — напоминает синоптик.

На большей части страны осадков в ближайшие два дня не ожидается, но 8 декабря в западных и южных областях будет облачно и влажно, могут пройти небольшие дождь и мокрый снег. Температура ночью до 5 градусов мороза, днем до 6 градусов тепла, в южных регионах +5…+10 градусов.

Напомним, по прогнозам народного синоптика Владимира Деркача, пришедшая оттепель продлится и после 10 декабря. Будет нетипично тепло, иногда с небольшими осадками, и лишь в День святого Николая (19 декабря) немного похолодает.

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