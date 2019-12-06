Политика

Турборежим уже не тот: активисты показали реальные показатели работы новой Рады

Комитет избирателей Украины проанализировал деятельность представителей действующей и предыдущей власти — Кабинета министров, Верховной Рады и Президента — в первые месяцы их работы. Результаты опубликованы в Facebook КИУ.

По внешнеполитической деятельности рассматривалось количество зарубежных визитов президентов. Так, Зеленский за 6 месяцев (с 20 мая по 20 ноября 2019) совершил 8 зарубежных визитов. Порошенко за период с 7 июня по 7 декабря 2014 совершил 9 визитов.

В сфере безопасности и обороны рассмотрена частота проведения заседаний Совета национальной безопасности и обороны. Всего за первые полгода президента Порошенко СНБО созывалось два раза чаще, чем у Зеленского: 8 заседаний против 4.

По взаимодействию с Верховной Радой была рассмотрена успешность законодательных предложений обеих президентов. У Порошенко законами стали 70% его законопроектов, а у Зеленского — 24%. При этом количественные показатели зарегистрированных проектов законов в Зеленского вдвое больше, чем у Порошенко — 45 против 20.

При анализе деятельности Кабмина Украины также учитывался показатель успешности законодательных предложений. За первые три месяца работы у Гончарука этот показатель составил 14%, у Яценюка — 26%.

«Несмотря на активные разговоры о „турборежиме“ количественные показатели работы ВР IX созыва не намного выше ВР VIII созыва. При этом законодательная производительность работы правительства А. Яценюка, которое было сформировано парламентской коалицией, была почти вдвое выше, чем у А. Гончарука, который является представителем монобольшинства. Это же касается работы П. Порошенко и В. Зеленского», — заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что «турборежим», является «ненормальной практикой».

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