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Политика

Верховная Рада утвердила программу действий Кабмина

18:16 4 октября 2019 34
Верховная Рада утвердила программу действий Кабмина
Инф. «ФАКТОВ»

Верховная Рада на вечернем заседании 4 октября одобрила Программу действий правительства. Соответствующий проект постановления поддержали 236 народных депутатов, при этом, по данным парламентских журналистов, зеленую кнопку «за» нажали только 225 представителей партии «Слуга народа», при этом в зале находилось 230 депутатов фракции. Напомним, «ФАКТЫ» писали о наметившемся расколе в правящей парламентской фракции.

Впрочем, возможно, такой протест стал реакцией на слова премьера о том, что «турборежим», которым даже гордились представителей парламентского монобольшинства, является «ненормальной практикой».

Доверие правительству Алексея Гончарука оказали также 6 депутатов из группы «За майбутнє» и пятеро внефракционных депутатов.

«Против» высказались два депутата «Европейской солидарности», еще 9 представителей фракции Петра Порошенко воздержались, а 18 — не голосовали.

Отметим, что выступая с трибуны Рады, народный депутат фракции «ЕС» Алексей Гончаренко назвал презентованную в Раде Программу деятельности правительства «сочинением отличника 11 класса» о том, каким он видит будущее Украины.

«Никакой конкретики, одни красивые лозунги», — констатировал Гончаренко.

Тем не менее после голосования в зале правительство получило как минимум годичный иммунитет от отставки.

Напомним, ранее глава правительства Алексей Гончарук заявил, что программа Кабинета министров Украины и проект бюджета на 2020 год разработаны с учетом реинтеграции Донбасса.

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