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Василий и Анатолий Ломаченко получили престижные боксерские награды по итогам года (фото)
На Конгрессе Всемирной боксерской организации (WBO), который прошел в Токио, были розданы награды по итогам уходящего года в различных номинациях.
Так, лучшим боксером стал украинец Василий Ломаченко. В 2019-м наш соотечественник провел две успешные защиты чемпионского пояса WBO, победив британцев Энтони Кроллу и Люка Кэмпбелла.
Награда лучшему тренеру досталась отцу и наставнику Василия — Анатолию Николаевичу. Кроме работы со своим сыном, 54-летний специалист также принимал непосредственное участие в подготовке к дебюту Александра Усика в супертяжелой весовой категории.
Добавим, что аналогичными признаниями в своих номинациях были отмечены менеджер украинца Эгис Климас и промоутер Боб Арум.
Ожидала Василия в Токио и приятная встреча. На Конгрессе Ломаченко пересекся c Хорхе Линаресом, которого нокаутировал в мае прошлого года и выиграл чемпионский пояс WBA. «Рад снова видеть тебя, чемпион», — подписал венесуэлец совместное фото в Instagram.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что за бой против Люка Кэмпбелла гонорар Василия Ломаченко составил почти 4 млн долларов.
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