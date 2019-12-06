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Спорт

Василий и Анатолий Ломаченко получили престижные боксерские награды по итогам года (фото)

14:09 6 декабря 2019 128
Василий и Анатолий Ломаченко получили престижные боксерские награды (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

На Конгрессе Всемирной боксерской организации (WBO), который прошел в Токио, были розданы награды по итогам уходящего года в различных номинациях.

Так, лучшим боксером стал украинец Василий Ломаченко. В 2019-м наш соотечественник провел две успешные защиты чемпионского пояса WBO, победив британцев Энтони Кроллу и Люка Кэмпбелла.

Василий Ломаченко вместе с японцем Наоей Иноуэ, победившим в номинации "Невероятное достижение"

Награда лучшему тренеру досталась отцу и наставнику Василия — Анатолию Николаевичу. Кроме работы со своим сыном, 54-летний специалист также принимал непосредственное участие в подготовке к дебюту Александра Усика в супертяжелой весовой категории.

Добавим, что аналогичными признаниями в своих номинациях были отмечены менеджер украинца Эгис Климас и промоутер Боб Арум.

Ожидала Василия в Токио и приятная встреча. На Конгрессе Ломаченко пересекся c Хорхе Линаресом, которого нокаутировал в мае прошлого года и выиграл чемпионский пояс WBA. «Рад снова видеть тебя, чемпион», — подписал венесуэлец совместное фото в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что за бой против Люка Кэмпбелла гонорар Василия Ломаченко составил почти 4 млн долларов.

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