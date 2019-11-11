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Ломаченко получит за бой с Кэмпбеллом астрономический гонорар: названа сумма
Украинский боксер Василий Ломаченко неплохо пополнил свой бюджет за бой против британца Люка Кэмпбелла, в котором нашему соотечественнику удалось объединить чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе.
Как сообщает сайт Champion, гонорар Василия составил три миллиона фунтов стерлингов (3,85 млн долларов). После выплаты комиссионных своей промоутерской компании Top Rank, а также менеджеру Эгису Климасу в распоряжении Ломаченко осталось около двух миллионов долларов. Наш чемпион разделил их поровну между собой и своим отцом-тренером Анатолием Николаевичем.
Напомним, что вскоре после боя с Кэмпбеллом Всемирный боксерский совет (WBC) забрал у украинца свой чемпионский пояс, который был передан американцу Дэвиду Хэйни. Наш же соотечественник был удостоен статуса франчайзингового чемпиона как топовый спортсмен, многого достигший в боксе и продолжающего оставаться среди лучших.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко потерял первую строчку в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории.
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