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Спорт

Ломаченко получит за бой с Кэмпбеллом астрономический гонорар: названа сумма

19:14 11 ноября 2019 309
Ломаченко получит за бой с Кэмпбеллом астрономический гонорар: названа сумма
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинский боксер Василий Ломаченко неплохо пополнил свой бюджет за бой против британца Люка Кэмпбелла, в котором нашему соотечественнику удалось объединить чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе.

Как сообщает сайт Champion, гонорар Василия составил три миллиона фунтов стерлингов (3,85 млн долларов). После выплаты комиссионных своей промоутерской компании Top Rank, а также менеджеру Эгису Климасу в распоряжении Ломаченко осталось около двух миллионов долларов. Наш чемпион разделил их поровну между собой и своим отцом-тренером Анатолием Николаевичем.

Напомним, что вскоре после боя с Кэмпбеллом Всемирный боксерский совет (WBC) забрал у украинца свой чемпионский пояс, который был передан американцу Дэвиду Хэйни. Наш же соотечественник был удостоен статуса франчайзингового чемпиона как топовый спортсмен, многого достигший в боксе и продолжающего оставаться среди лучших.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко потерял первую строчку в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

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