Перед встречей "нормандской четверки" Зеленский отдельно встретится с Меркель

Политика

Участники нормандского саммита в Париже по Донбассу составили ориентировочный график мероприятий. Перед тем как собраться четверкой на общие переговоры, лидеры Украины, России, Германии и Франции намерены провести ряд встреч тет-а-тет.

Саммит должен начаться около 16.00 9 декабря по местному времени (17.00 по Киеву). Перед этим у президента Украины Владимира Зеленского запланировала отдельная встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель также подтвердила, что перед саммитом намерена пообщаться тет-а-тет и с Зеленским, и с Путиным.

Переговоры Зеленского с Меркель ожидаются во временном промежутке с 15.00 до 16.00. Сразу после этого начнется общая работа в нормандском формате. Основной вопрос, выносимый на обсуждение, это мирный процесс на Донбассе. Саммит ориентировочно затянется на три часа, до 19.00 (20.00 по Киеву).

Напомним, политический эксперт Владимир Воля в интервью «ФАКТАМ» сделал прогноз по поводу итогов встречи в Париже. По мнению аналитика, лидеры Германии, Франции и России вынудят президента Украины Владимира Зеленского принять условия формулы Штайнмайера и согласовать сроки выполнения Украиной Минских договоренностей.

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