"Крот" убил известного российского математика

Мир

В Москве стало известно о смерти известного российского математика, заслуженного преподавателя Московского университета Олега Ивашева-Мусатова.

По данным Telegram-ресурса Mash, врачи в течение трех недель боролись за его жизнь после того, как мужчину доставили в клинику с острым отравлением.

Тем не менее спасти 91-летнего пациента не удалось.

Ранее в СМИ сообщили, что Ивашев-Мусатов выпил неизвестное вещество и допустили, что это мог быть печально известное средство для прочистки труб «Крот». Подтверждения у медиков эта версия не нашла, впрочем, они ее и не опровергли.

Ранее известной жертвой «Крота» стал продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов, который даже судился с производителем средства, но проиграл процесс.

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