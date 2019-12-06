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- 15:29 "Крот" убил известного российского математика
"Крот" убил известного российского математика
В Москве стало известно о смерти известного российского математика, заслуженного преподавателя Московского университета Олега Ивашева-Мусатова.
По данным Telegram-ресурса Mash, врачи в течение трех недель боролись за его жизнь после того, как мужчину доставили в клинику с острым отравлением.
Тем не менее спасти 91-летнего пациента не удалось.
Ранее в СМИ сообщили, что Ивашев-Мусатов выпил неизвестное вещество и допустили, что это мог быть печально известное средство для прочистки труб «Крот». Подтверждения у медиков эта версия не нашла, впрочем, они ее и не опровергли.
Ранее известной жертвой «Крота» стал продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов, который даже судился с производителем средства, но проиграл процесс.
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