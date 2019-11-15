Мир

Еще одна жертва "Крота": в России вслед за Бари Алибасовым от известного химического средства пострадал знаменитый математик

В Москве произошло отравление неизвестным химическим веществом 91-летнего известного ученого-математика Олега Ивашева-Мусатова. Как сообщает Telegram-ресурс 112, инцидент произошел минувшей ночью.

Олег Ивашев-Мусатов

Заслуженного преподавателя МГУ срочно госпитализировали. По данным источника, мужчина случайно выпил жидкость для промывки труб «Крот».

В настоящее время он в тяжелом состоянии находится в реанимации одной из столичных клиник.

Ивашев-Мусатов известен не только как математик (он является автором более 100 научных публикаций), но и как художник.

Напомним, ранее в громкий скандал попал российский продюсер Бари Алибасов, который также был госпитализирован якобы после отравления «Кротом», а затем обвинил своего сына в отравлении, и проиграл судебное дело против производителя химического средства.

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