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Еще одна жертва "Крота": в России вслед за Бари Алибасовым от известного химического средства пострадал знаменитый математик
В Москве произошло отравление неизвестным химическим веществом 91-летнего известного ученого-математика Олега Ивашева-Мусатова. Как сообщает Telegram-ресурс 112, инцидент произошел минувшей ночью.
Олег Ивашев-Мусатов
Заслуженного преподавателя МГУ срочно госпитализировали. По данным источника, мужчина случайно выпил жидкость для промывки труб «Крот».
В настоящее время он в тяжелом состоянии находится в реанимации одной из столичных клиник.
Ивашев-Мусатов известен не только как математик (он является автором более 100 научных публикаций), но и как художник.
Напомним, ранее в громкий скандал попал российский продюсер Бари Алибасов, который также был госпитализирован якобы после отравления «Кротом», а затем обвинил своего сына в отравлении, и проиграл судебное дело против производителя химического средства.
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