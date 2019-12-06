Происшествия

Пожар в одесском колледже: под завалами найдено тело еще одного погибшего (фото)

Количество погибших в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе, где 4 декабря произошел масштабный пожар, увеличилась. «Только что правоохранители достали из-под завалов здания по улице Троицкой, 25 обгоревшее тело еще одного человека. Это женщина, ее личность устанавливается», — сообщила днем в пятницу, 6 декабря, руководитель отдела коммуникаций регионального главка Нацполиции Любовь Гордиевская.

По данным замначальника регионального главка ГСЧС Адександра Крицкого, найденная третья жертва — это мужчина. Также Крицкий опроверг информацию СМИ о том, что в выгоревшем здании колледжа нашли живых. «Надежды, что в здании остаются выжившие, нет. Все помещения, которые не пострадали от огня, уже обследованы. Людей там нет. Очень тяжело сообщать об этом, но, увы, это — факт, — сказал Крицкий и добавил: — И в подвале никого живого не было».

Крицкий подчеркнул, что поисково-спасательная операция продолжается, хотя «особых перспектив нет». «В такой обстановке — пепел, вода, гарь и прочие „преграды“ — имеется множество посторонних запахов, и служебные кинологические собаки не могут обнаружить людей…» — сказал он.

Во время разбора спасателями завалов женщина потеряла сознание. Это родственница одного из разыскиваемых. Ее госпитализировали.

Стало известно, что полицейские нашли 18-летнюю девушку, об исчезновении которой сообщили родственники. «Временное отсутствие связи с девушкой не имеет отношение к событиям в колледже на улице Троицкой», — сообщили в региональном главке Нацполиции. Выяснилось, что это бывшая студентка колледжа, во время пожара она находилась в совершенно другом месте. На связь с родными не выходила из-за отсутствия телефона.

По периметру выгоревшего здания установили металлическое ограждение, место ЧП находится в «кольце» правоохранителей. По словам Александра Крицкого, уже вывезены 3 тысячи кубометров грунта и обрушенных конструкций сгоревшего здания. Специалист отмечает, что работы на месте пожара не завершатся в ближайшие дни. Решается вопрос о том, чтобы к месту ЧП прибыла крупногабаритная спецтехника, при помощи которой будут «капитально разбирать завалы».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что спасатели, которые 5 декабря смогли войти внутрь здания, обнаружили тело женщины. Таким образом, по официальным данным, при пожаре погибли три человека (в том числе студентка Ксения Бабенко и преподаватель Анна Бортюк), пострадали 32, пропавшими без вести считаются 12 человек. В Одессе 5 и 6 декабря объявлены днями траура.

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