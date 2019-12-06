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В Харькове бабушка издевалась над котенком, а внучка выложила видео в сеть
В пятницу, 6 декабря, полиция в Харькове открыла уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными — это произошло после того, как в сеть попало видео издевательств над маленьким котенком. Ранее в Сумах две студентки училища выбросили в колодец котов и сняли это на видео.
Видео, на котором женщина в возрасте дергает и крутит жалобно мяукающего котенка, выложила в сеть ее внучка, смех которой слышен за кадром. Видео опубликовали на Telegram-канале «Типичное ХТЗ Харьков».
Декан факультета киберполиции в ХНУВС Вячеслав Марков сообщил, что все участники видеозаписи установлены. «Теперь оценку их действий дадут в полиции», — сообщил он на своей страничке в соцсетях и добавил, что с котенком, вопреки прозвучавшим заявлениям, все хорошо — он жив и здоров.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Днепром волонтеры спасли овчарку, которую жестокий хозяин выбросил в посадку у железнодорожного переезда, предварительно обмотав одеялом и обвязав веревкой.
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— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...