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Люди и звери

Сеть поразила история брошенной собаки, три дня прождавшей хозяина в лесу под Днепром (фото)

16:12 15 ноября 2019 79
Сеть поразила история брошенной собаки, три дня прождавшей хозяина в лесу под Днепром (фото)
Инф. «ФАКТОВ»

Под Днепром волонтеры спасли овчарку, которую жестокий хозяин выбросил в посадку у железнодорожного переезда, предварительно обмотав одеялом и обвязав веревкой. Тем не менее преданный друг ждал человека, не уходя с того места, где его оставили. Напомним, ранее в Киеве жестоко избили самого известного догхантера Украины Алексея Святогора.

На момент обнаружения пес настолько боялся людей, что не подпускал к себе. Исключением стала жительница села Сурско-Литовское Ирина Челомова, которая сначала подкармливала пса, а затем обратилась за помощью в специализированное коммунальное предприятие «Зооконтроль».

«Я подписала все их договора, и пес поехал на Березинскую, 60. Там он пройдёт обработку, лечение, будет сыт и будет в приюте, с вероятностью найти ему нового хозяина», — написала женщина в соцсети, опубликовав фото отлова овчарки.

По ее словам, ей писали очень многие односельчане, предлагали помощь.

«Даже после того, как уже все было договорено, звонили люди и говорили, что если вдруг будут дополнительные расходы — они участвуют», — отметила она, поблагодарив за участие.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о догхантере, который отравил собак в приюте Херсона. Подобный случай произошел и в Киеве, где неизвестные распылили яд в местах выгула собак.

А в Сумах две студентки училища выбросили в колодец двух котов и сняли это на видео.

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