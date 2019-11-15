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Сеть поразила история брошенной собаки, три дня прождавшей хозяина в лесу под Днепром (фото)
Под Днепром волонтеры спасли овчарку, которую жестокий хозяин выбросил в посадку у железнодорожного переезда, предварительно обмотав одеялом и обвязав веревкой. Тем не менее преданный друг ждал человека, не уходя с того места, где его оставили. Напомним, ранее в Киеве жестоко избили самого известного догхантера Украины Алексея Святогора.
На момент обнаружения пес настолько боялся людей, что не подпускал к себе. Исключением стала жительница села Сурско-Литовское Ирина Челомова, которая сначала подкармливала пса, а затем обратилась за помощью в специализированное коммунальное предприятие «Зооконтроль».
«Я подписала все их договора, и пес поехал на Березинскую, 60. Там он пройдёт обработку, лечение, будет сыт и будет в приюте, с вероятностью найти ему нового хозяина», — написала женщина в соцсети, опубликовав фото отлова овчарки.
По ее словам, ей писали очень многие односельчане, предлагали помощь.
«Даже после того, как уже все было договорено, звонили люди и говорили, что если вдруг будут дополнительные расходы — они участвуют», — отметила она, поблагодарив за участие.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о догхантере, который отравил собак в приюте Херсона. Подобный случай произошел и в Киеве, где неизвестные распылили яд в местах выгула собак.
А в Сумах две студентки училища выбросили в колодец двух котов и сняли это на видео.
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