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Происшествия

В Сумах студентки выбросили в колодец котов и снимали происходящее на видео

9:30 17 октября 2019 321
студентки
Инф. «ФАКТОВ»

В Сумах две студентки училища выбросили в колодец двух котов и сняли это на видео. Ранее сотрудник службы отлова собак застрелил животное прямо на глазах у хозяйки.

Видео опубликовано в соцсетях в группе Sumy gorod.

Жители города возмущаются такому поведению девушек. В соцсетях уже разместили контакты и адреса нарушителей. Выяснилось, что обе учатся на первом курсе Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна.

Как сообщает местное издание THE Sumy post, полиция установила личности девушек.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье «Жестокое издевательство над животными», самая строгая санкция которой — лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали о догхантере, который отравил собак в приюте Херсона. Подобный случай произошел и в Киеве. В местах выгула собак неизвестные рассыпали яд. А в Киеве жестоко избили самого известного догхантера Украины Алексея Святогора.

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