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В 2020 году обещанного учителям повышения зарплат не будет: в Раде объяснили причину
Постановление № 822 предыдущего правительства Украины, которым предусматривалось повышение заработных плат учителей, приостановлено на 2020 год. Ранее премьер Гончарук озвучил позицию Кабмина по задолженностям перед педагогами.
«Обозреватель» сообщает, что постановление предусматривало увеличение с 2020 года оплаты труда педагогов в размере от 20 до 70%, что требовало 19,5 млрд грн. Но в Госбюджете предусмотрены дополнительные расходы только в объеме 3,7 млрд грн.
Председатель Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак дал следующий ответ на запрос профсоюза работников образования и науки: «О Постановлении Кабинета Министров Украины № 822
Ранее сообщалось, что из-за долгов по зарплате учителя перекрыли международную трассу.
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