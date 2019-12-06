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Украина

В 2020 году обещанного учителям повышения зарплат не будет: в Раде объяснили причину

16:23 6 декабря 2019 81
Зарплата
Инф. «ФАКТОВ»

Постановление № 822 предыдущего правительства Украины, которым предусматривалось повышение заработных плат учителей, приостановлено на 2020 год. Ранее премьер Гончарук озвучил позицию Кабмина по задолженностям перед педагогами.

«Обозреватель» сообщает, что постановление предусматривало увеличение с 2020 года оплаты труда педагогов в размере от 20 до 70%, что требовало 19,5 млрд грн. Но в Госбюджете предусмотрены дополнительные расходы только в объеме 3,7 млрд грн.

Председатель Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак дал следующий ответ на запрос профсоюза работников образования и науки: «О Постановлении Кабинета Министров Украины № 822 от 10.07.2019 г. информируем, что на заседании Правительства 15.11.2019 г. было принято Постановление КМУ, которым предусмотрено приостановление действия Постановления КМУ № 822 на 2020 год».

Ранее сообщалось, что из-за долгов по зарплате учителя перекрыли международную трассу.

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