Происшествия

На Житомирщине учителя перекрыли международную трассу из-за долгов по зарплате: фото и видео с места событий

В субботу, 19 октября, в Житомирской области перекрыли трассу Киев- Ковель. На акцию протеста вышли учителя Лутугинской объединенной громады, которым уже более трех месяцев не выплачивают заработную плату. Трасса перекрыта длинные колонны транспорта стоят на обочине.

О протестах в Facebook сообщил юрист Сергей Ярошовец.

«19 октября. Терпение лопнуло! Учителя Лугинской ОТГ Житомирская область перекрыли автодорогу Киев — Ковель с требованием выплаты им задолженности по заработной плате более 3 — х месяцев … Это пренебрежение к труду учителя, особенно сельского», — написал он.

Все комментаторы возмущены тем, что даже небольшую зарплату людям, которые работают на Украину, не могут выплатить вовремя. Многие винят в этом руководителя громады и считают, что его нужно менять.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в принятом Радой госбюджете на 2020 год не заложены средства на повышение заработной платы учителям, несмотря на обещание систематического повышения.

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