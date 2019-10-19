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На Житомирщине учителя перекрыли международную трассу из-за долгов по зарплате: фото и видео с места событий
В субботу, 19 октября, в Житомирской области перекрыли трассу Киев- Ковель. На акцию протеста вышли учителя Лутугинской объединенной громады, которым уже более трех месяцев не выплачивают заработную плату. Трасса перекрыта длинные колонны транспорта стоят на обочине.
О протестах в Facebook сообщил юрист Сергей Ярошовец.
«19 октября. Терпение лопнуло! Учителя Лугинской ОТГ Житомирская область перекрыли автодорогу Киев — Ковель с требованием выплаты им задолженности по заработной плате более 3 — х месяцев … Это пренебрежение к труду учителя, особенно сельского», — написал он.
Все комментаторы возмущены тем, что даже небольшую зарплату людям, которые работают на Украину, не могут выплатить вовремя. Многие винят в этом руководителя громады и считают, что его нужно менять.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в принятом Радой госбюджете на 2020 год не заложены средства на повышение заработной платы учителям, несмотря на обещание систематического повышения.
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