23.88 / 24.10 26.24 / 26.61
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Гончарук ответил Зеленскому на претензию по поводу невыплаты зарплат учителям и врачам

18:50 26 ноября 2019 62
Алексей Гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

26 октября Правительство Украины озвучило позицию по задолженностям в выплатах зарплат врачам и педагогам. Перед этим президент Зеленский поручил Кабмину погасить долги. Ответное заявление Правительства опубликовано на Урядовом портале.

Утверждается, что системные задержки на протяжении всех лет независимости Украины происходят в результате неэффективного распределения государственных субвенций местными властями.

«Уже завтра Правительство перераспределит 171,1 млн грн на зарплаты для учителей и направит еще дополнительно 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, в частности на зарплаты врачам», — заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Изменения механизма выплаты медицинской субвенции на контрактирование приведет к тому, что объем выделенных средств будет зависеть от количества медицинских услуг, которые предоставлены. В итоге с 2020 года не будет задержек с зарплатами для врачей.

В следующем году в образовательной субвенции впервые будет учтен актуальный контингент детей. Правительство добавляет 2,2 млрд грн, чтобы учитывать реальное количество учащихся. Будет изменена формула распределения образовательной субвенции.

Кроме того, Правительство предусмотрело в Госбюджете-2020 увеличение средств на финансирование медицины, образования и науки. Так, впервые для молодых учителей предполагается ежегодная денежная поддержка в размере 21 тыс. грн. Финансирование сферы здравоохранения увеличено на 13%.

Как сообщалось ранее, долги по зарплате привели к тому, что учителя на Житомирщине перекрыли международную трассу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

София Ротару

"Загоняют за флажки": Басков, Лазарев и Галкин тоже стали на защиту Ротару

Х-фактор судьи&nbsp;— Данилко, Полякова, Каменских, Сафина

«Что за фигня!»: Полякову возмутил поступок Данилко на «Х-факторе» (фото, видео)

Пугачева и Лиза

"Плохая примета": Аллу Пугачеву раскритиковали за появление Лизы Галкиной в платье невесты

Пенсии

Перерасчет пенсий в декабре: кого ждут изменения

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер