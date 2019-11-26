Украина

Гончарук ответил Зеленскому на претензию по поводу невыплаты зарплат учителям и врачам

26 октября Правительство Украины озвучило позицию по задолженностям в выплатах зарплат врачам и педагогам. Перед этим президент Зеленский поручил Кабмину погасить долги. Ответное заявление Правительства опубликовано на Урядовом портале.

Утверждается, что системные задержки на протяжении всех лет независимости Украины происходят в результате неэффективного распределения государственных субвенций местными властями.

«Уже завтра Правительство перераспределит 171,1 млн грн на зарплаты для учителей и направит еще дополнительно 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, в частности на зарплаты врачам», — заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Изменения механизма выплаты медицинской субвенции на контрактирование приведет к тому, что объем выделенных средств будет зависеть от количества медицинских услуг, которые предоставлены. В итоге с 2020 года не будет задержек с зарплатами для врачей.

В следующем году в образовательной субвенции впервые будет учтен актуальный контингент детей. Правительство добавляет 2,2 млрд грн, чтобы учитывать реальное количество учащихся. Будет изменена формула распределения образовательной субвенции.

Кроме того, Правительство предусмотрело в Госбюджете-2020 увеличение средств на финансирование медицины, образования и науки. Так, впервые для молодых учителей предполагается ежегодная денежная поддержка в размере 21 тыс. грн. Финансирование сферы здравоохранения увеличено на 13%.

Как сообщалось ранее, долги по зарплате привели к тому, что учителя на Житомирщине перекрыли международную трассу.

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