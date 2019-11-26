- 19:07 «Мальме» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 19:01 Фильм о Голодоморе «Цена правды» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 18:57 Задействованы сотни полицейских: правоохранители начали масштабные задержания в Прикарпатье
- 18:50 Гончарук ответил Зеленскому на претензию по поводу невыплаты зарплат учителям и врачам
- 18:17 Прокуратура выясняет обстоятельства гибели солдата, выпавшего из поезда по дороге в зону ООС
- 18:17 В гинекологическом кабинете в Одессе работала скрытая камера, видео "заливали" на порносайт
- 18:10 В Раду подали законопроект о пенсиях для жителей ОРДЛО: что он предусматривает
- 18:04 Ограбление на миллиард евро: что и как похитили из знаменитого музея в Дрездене
- 18:03 В законе об игорном бизнесе должны быть прописаны четкие механизмы работы комиссии, — нардеп Жупанин
- 17:53 Взрывы на арсенале в Балаклее: в ГБР озвучили главную версию о причине ЧП
- 17:37 Возлюбленная Максима Виторгана «засветила» грудь
- 17:29 НАБУ нагрянуло с обысками в полицию Львовской области: что происходит
Гончарук ответил Зеленскому на претензию по поводу невыплаты зарплат учителям и врачам
26 октября Правительство Украины озвучило позицию по задолженностям в выплатах зарплат врачам и педагогам. Перед этим президент Зеленский поручил Кабмину погасить долги. Ответное заявление Правительства опубликовано на Урядовом портале.
Утверждается, что системные задержки на протяжении всех лет независимости Украины происходят в результате неэффективного распределения государственных субвенций местными властями.
«Уже завтра Правительство перераспределит 171,1 млн грн на зарплаты для учителей и направит еще дополнительно 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, в частности на зарплаты врачам», — заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Изменения механизма выплаты медицинской субвенции на контрактирование приведет к тому, что объем выделенных средств будет зависеть от количества медицинских услуг, которые предоставлены. В итоге с 2020 года не будет задержек с зарплатами для врачей.
В следующем году в образовательной субвенции впервые будет учтен актуальный контингент детей. Правительство добавляет 2,2 млрд грн, чтобы учитывать реальное количество учащихся. Будет изменена формула распределения образовательной субвенции.
Кроме того, Правительство предусмотрело в Госбюджете-2020 увеличение средств на финансирование медицины, образования и науки. Так, впервые для молодых учителей предполагается ежегодная денежная поддержка в размере 21 тыс. грн. Финансирование сферы здравоохранения увеличено на 13%.
Как сообщалось ранее, долги по зарплате привели к тому, что учителя на Житомирщине перекрыли международную трассу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...