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В ВР подготовлен компромиссный законопроект о "зеленых" тарифах

16:32 6 декабря 2019 19
энергосети
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития подготовил законопроект, который урегулирует все спорные вопросы «зеленого» тарифа — документом предусмотрено его добровольное снижение. Об этом написала член Комитета по вопросам экономического развития Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.

«Нам, представителям Комитета Верховной Рады по экономической политике, удалось достичь исторического компромисса. Мы убедили инвесторов и международных кредиторов добровольно пойти на снижение ставок „зеленых“ тарифов. Соответствующий законопроект, предусматриваюий снижение „зеленого“ тарифа для крупных производителей, я подаю сегодня в Верховную Раду. Двигаемся к безуглеродному будущему и новым инвестициям в Украину», — написала Буймистер.

Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский поставил цель: Украина должна быть лидером в развитии «зеленой» энергетики.

По ее словам, «зеленый» тариф, который гарантировался производителям, является обременительным для энергоотрасли, но его ретроспективное изменение угрожало бы государству исками от инвесторов, поэтому депутаты предложили возможность его добровольного снижения.

«Мы оказались перед сложной ситуацией. С одной стороны, не вызывает сомнений, что будущее наших детей зависит от того, будем ли мы продолжать загрязнять атмосферу, будем ли производить чистую энергию. С другой стороны, „зеленый“ тариф, который гарантировался производителям еще 10 лет назад, становится обременительным для отрасли. Его ретроспективное принудительное изменение грозило бы государству многомиллионными исками от инвесторов, как это произошло, в частности, в Испании», — подчеркнула Буймистер.

Напомним, Владимир Зеленский 27 ноября на украинско-литовском экономическом форуме заявил, что ретроспективного изменения «зеленого» тарифа не будет и украинская власть не планирует предпринимать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.

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