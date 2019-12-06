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Пожар в одесском колледже: поисковые работы могут прекратить из-за угрозы обрушения (фото)
Поисковые работы в выгоревшем здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе, где 4 декабря произошел масштабный пожар, могут на время прекратить из-за угрозы обвала. Прибывший на место ЧП глава областной администрации Максим Куцый провел совещание с участниками поисково-спасательной операции. После докладов специалистов, опасающихся обвала стен сгоревшего здания, губернатор распорядился вызвать экспертов из Киева.
Тем временем на сайте ГСЧС появилась информация об обнаружении тел 4 погибших. Однако в региональных главках ГСЧС и Нацполиции, специалисты которых работают непосредственно на месте ЧП, эту информацию не подтверждают. По официальным данным погибли три человека, пострадали 32, пропавшими без вести считаются 12 человек.
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Как сообщила известная одесская активистка Наталья Петропавловская, найденный днем в пятницу, 6 декабря, мужчина — это Борис Георгиевич Александров, директор Института морской биологии НАН. Она уточнила, что «сейчас разбирают цокольный этаж, найдено тело Бориса Александрова, 1958 года рождения».
Пожар, вспыхнувший в здании колледжа по улице Троицкой, 25 быстро распространился на остальную часть здания, расположенную по улице Пушкинской, 37. В нежилом многоэтажном здании на улице Пушкинской, 37, кроме колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, размещались подразделения Государственного учреждения «Институт морской биологии НАН Украины», Физико-химического института им. А.В. Богатского НАН Украины, Государственного предприятия «Специальное конструкторско-техническое бюро с опытным производством» института им. А.В. Богатского и несколько других учреждений Национальной академии наук Украины.
«Наибольший ущерб нанесен государственному учреждению Институт морской биологии НАН Украины: полностью уничтожены научная библиотека, лабораторное оборудование, опытные образцы и научные коллекции», — говорится в официальном сообщении Национальной академии наук Украины (НАН Украины).
Президиум НАН Украины создал специальную комиссию для выяснения обстоятельств и последствий пожара, анализа ущерба и выработки предложений по размещению структурных подразделений организаций НАН Украины.
Национальная академия наук Украины выражает глубокие соболезнования всем пострадавшим в результате этой трагедии.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...