Пожар в одесском колледже: поисковые работы могут прекратить из-за угрозы обрушения (фото)

Происшествия

Поисковые работы в выгоревшем здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе, где 4 декабря произошел масштабный пожар, могут на время прекратить из-за угрозы обвала. Прибывший на место ЧП глава областной администрации Максим Куцый провел совещание с участниками поисково-спасательной операции. После докладов специалистов, опасающихся обвала стен сгоревшего здания, губернатор распорядился вызвать экспертов из Киева.

Тем временем на сайте ГСЧС появилась информация об обнаружении тел 4 погибших. Однако в региональных главках ГСЧС и Нацполиции, специалисты которых работают непосредственно на месте ЧП, эту информацию не подтверждают. По официальным данным погибли три человека, пострадали 32, пропавшими без вести считаются 12 человек.

Борис Александров

Как сообщила известная одесская активистка Наталья Петропавловская, найденный днем в пятницу, 6 декабря, мужчина — это Борис Георгиевич Александров, директор Института морской биологии НАН. Она уточнила, что «сейчас разбирают цокольный этаж, найдено тело Бориса Александрова, 1958 года рождения».

Пожар, вспыхнувший в здании колледжа по улице Троицкой, 25 быстро распространился на остальную часть здания, расположенную по улице Пушкинской, 37. В нежилом многоэтажном здании на улице Пушкинской, 37, кроме колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, размещались подразделения Государственного учреждения «Институт морской биологии НАН Украины», Физико-химического института им. А.В. Богатского НАН Украины, Государственного предприятия «Специальное конструкторско-техническое бюро с опытным производством» института им. А.В. Богатского и несколько других учреждений Национальной академии наук Украины.

«Наибольший ущерб нанесен государственному учреждению Институт морской биологии НАН Украины: полностью уничтожены научная библиотека, лабораторное оборудование, опытные образцы и научные коллекции», — говорится в официальном сообщении Национальной академии наук Украины (НАН Украины).

Президиум НАН Украины создал специальную комиссию для выяснения обстоятельств и последствий пожара, анализа ущерба и выработки предложений по размещению структурных подразделений организаций НАН Украины.

Национальная академия наук Украины выражает глубокие соболезнования всем пострадавшим в результате этой трагедии.

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