23.60 / 23.85 26.10 / 26.48
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пожар в одесском колледже: поисковые работы могут прекратить из-за угрозы обрушения (фото)

17:30 6 декабря 2019 386
Выгоревшее здание колледжа в Одессе
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Поисковые работы в выгоревшем здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе, где 4 декабря произошел масштабный пожар, могут на время прекратить из-за угрозы обвала. Прибывший на место ЧП глава областной администрации Максим Куцый провел совещание с участниками поисково-спасательной операции. После докладов специалистов, опасающихся обвала стен сгоревшего здания, губернатор распорядился вызвать экспертов из Киева.

Тем временем на сайте ГСЧС появилась информация об обнаружении тел 4 погибших. Однако в региональных главках ГСЧС и Нацполиции, специалисты которых работают непосредственно на месте ЧП, эту информацию не подтверждают. По официальным данным погибли три человека, пострадали 32, пропавшими без вести считаются 12 человек.

Читайте также: Пожар в одесском колледже: под завалами найдено тело еще одного погибшего

Борис Александров

Как сообщила известная одесская активистка Наталья Петропавловская, найденный днем в пятницу, 6 декабря, мужчина — это Борис Георгиевич Александров, директор Института морской биологии НАН. Она уточнила, что «сейчас разбирают цокольный этаж, найдено тело Бориса Александрова, 1958 года рождения».

Пожар, вспыхнувший в здании колледжа по улице Троицкой, 25 быстро распространился на остальную часть здания, расположенную по улице Пушкинской, 37. В нежилом многоэтажном здании на улице Пушкинской, 37, кроме колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, размещались подразделения Государственного учреждения «Институт морской биологии НАН Украины», Физико-химического института им. А.В. Богатского НАН Украины, Государственного предприятия «Специальное конструкторско-техническое бюро с опытным производством» института им. А.В. Богатского и несколько других учреждений Национальной академии наук Украины.

«Наибольший ущерб нанесен государственному учреждению Институт морской биологии НАН Украины: полностью уничтожены научная библиотека, лабораторное оборудование, опытные образцы и научные коллекции», — говорится в официальном сообщении Национальной академии наук Украины (НАН Украины).

Президиум НАН Украины создал специальную комиссию для выяснения обстоятельств и последствий пожара, анализа ущерба и выработки предложений по размещению структурных подразделений организаций НАН Украины.
Национальная академия наук Украины выражает глубокие соболезнования всем пострадавшим в результате этой трагедии.

Читайте также: «Сын позвонил со словами: не могу, задыхаюсь»: рассказ мамы пропавшего в одесском пожаре

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

ПенсияУкрпошта

Ходить за пенсией к банкомату не придется: в Кабмине приняли важное решение

Жанна Фриске с отцом

"Чтоб он сдох": отец Фриске резко ответил Шепелеву

Настя и Петр

Анастасии Заворотнюк стало лучше, но появилась новая проблема, — СМИ

Геоколебания

Украинцев предупредили о колебаниях магнитного поля Земли в декабре: названы неблагоприятные даты

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер