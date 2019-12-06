Непорочное зачатие Девы Марии: что это за праздник и как его отмечают

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8 декабря римокатолики отметят один из главных своих Богородичных праздников — Непорочное зачатие Девы Марии (лат. Immaculata conceptio). Он имеет в иерархии католических праздников высший статус — торжества.

По католическому вероучению, на Мать Спасителя человечества уже с момента ее зачатия родителями -- Анной и Иоакимом -- не перешел первородный грех. То есть речь идет не о зачатии бессеменным образом, а о том, что Божьей волей во время зачатия Девы Марии с нее был снят первородный грех и она получила способность не совершать грехов в течение жизни. (К слову сказать, догмат о непорочном зачатии Девы Марии не принят православием, протестантизмом и некоторыми другими христианскими течениями.)

Уже в VIII веке Византийская церковь праздновала 8 декабря Зачатие Анной будущей Богородицы, а в XI веке благодаря английским паломникам это событие стали отмечать и на Западе. Но вот споры о непорочности этого зачатия велись в течение многих веков. В сформулированном виде доктрина о Непорочном зачатии Девы Марии впервые появилась в XII веке в трактате, автором которого был Эдмер, биограф святого Ансельма Кентерберийского. И у нее тут же появились как приверженцы, так и противники. Все верили в чистоту Девы Марии, но вот с тем, что будущая Богородица уже во время своего зачатия получила благодатную защиту от первородного греха, соглашались далеко не все. Стороны яростно спорили, обвиняя друг друга в ереси.

Так продолжалось до 1476 года, когда Папа Сикст IV запретил спорящим сторонам бросаться подобными обвинениями, и тогда же 8 декабря впервые отпраздновал день Непорочного зачатия Девы Марии. В 1617 году Папа Павел V ввел запрет на публичное опровержение Непорочного зачатия Приснодевы, а Папа Григорий XV добавил к этому и запрет на любое выступление против этой доктрины в письменном виде. В 1661 году Папа Александр VII специальной буллой ввел всеобщее церковное почитание непорочного зачатия. Но этот документ еще не содержал однозначного догматического определения. Догмат был провозглашен только 8 декабря 1854 года Папой Пием IX в булле Ineffabilis Deus. В ней, в частности, говорилось: «…Мы заявляем, провозглашаем и определяем, что учение, которое придерживается того, что Блаженная Дева Мария была с самого первого момента своего зачатия, особой благодатью и расположением Всемогущего Бога, ввиду заслуг Иисуса Христа, Спасителя рода человеческого, сохранена не запятнанной никаким пятном первородного греха, является учением, явленным в Откровении Богом, и потому в него должно твердо и постоянно верить всем верным…»

Говорят, что в момент чтения буллы в соборе Святого Петра на Папу Пия IX упал луч света. Поскольку дело происходило зимним утром, когда в ватиканской базилике лучи света обычно не достигали места, где находился Папа, это было воспринято присутствовавшими как подтверждение истинности сказанного (догмат Римско-католической церкви о безошибочности суждений Римского Папы как главы Церкви и даже о его неспособности заблуждаться, когда речь идет о вопросах веры, был принят позже описываемых событий).

Еще одним знаком для католиков послужило событие, произошедшее в 1858 году. Тогда во Франции дочери мельника из Лурда Бернадетте Субиру (позже она стала святой католической церкви) в пещере явилась Дева Мария, которая назвала себя Непорочным зачатием.

Теперь торжество Непорочного зачатия Девы Марии — один из главных Богородичных праздников в католицизме. Во всех костелах в этот день проводятся торжественные богослужения. Во многих католических странах (например, в Австрии, Италии, Испании, Аргентине, в некоторых регионах Швейцарии) это всегда официально нерабочий день. Повсюду проводятся праздничные мероприятия, проходят народные гулянья, везде звучат гимны и песни, прославляющие Богородицу.

Национальным праздником торжество Непорочного зачатия Девы Марии является в Испании — Богоматерь считается покровительницей этой страны. Во всех испанских храмах священники в облачении синего цвета, олицетворяющего чистоту Божьей Матери (это право было даровано им в 1854 году в благодарность за защиту догмы о непорочном зачатии), служат праздничные мессы. По всей стране проходят фестивали, концерты.

Не менее торжественно отмечается этот праздник и в Италии. Государственные учреждения, как правило, не работают, а частным компаниям разрешено делать этот день рабочим или выходным по собственному усмотрению. Во многих городах существуют свои традиции празднования. В Неаполе, например, на площади Иисуса в этот день вкладывают в руки статуи Мадонны свежие цветы. Поскольку статуя имеет высоту, превышающую несколько метров, менять цветы каждый год поручают пожарным. 8 декабря в этом городе принято также наряжать рождественскую елку. В Риме на площади Испании для поклонения устанавливают статую Мадонны, которую украшают венками из цветов. В день праздника ее освящает сам Папа римский. И в этот же день на площади Навона торжественно открывается главный рождественский базар страны. А на севере Италии особое внимание в этот праздник принято уделять детям — ни один ребенок не остается без подарка.

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