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Украина

Боевики отказываются отдать тело погибшего на Донбассе Героя Украины

19:14 6 декабря 2019 233
Боевики отказываются отдать тело погибшего на Донбассе Героя Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Боевики самопровозглашенной «ДНР» до сих пор не вернули тело сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ Дмитрия Каплунова, погибшего в т.н. «серой зоне» на линии разграничения 1 декабря. Напомним, указом президента Зеленского погибшим сотрудникам спецподразделения были присвоены звания Героев Украины.

В пресс-службе СБУ констатировали, что переговоры с «представителями так называемой «ДНР» для возвращения семье тела погибшего силовика неоднократно срывались, даже несмотря на привлечение к ним представителей международных организаций.

При этом наша сторона соглашалась на все выдвинутые условия передачи тела.

«В настоящее время переговоры продолжаются и мы верим, что семья в ближайшие дни получит возможность попрощаться с родным. Нормы христианской морали требуют соблюдения ее принципов и права достойно похоронить воина, выполнявшего свой долг», — заявили в СБУ.

Напомним, группа бойцов спецподразделения «Альфа» вела разведку и наблюдение в «серой зоне» в районе села Староласпа Донецкой области. Ночью, при переходе группы после успешного выполнения поставленных задач, произошел подрыв на мине. В результате взрыва подполковник Дмитрий Каплунов погиб на месте. По словам журналиста Юрия Бутусова, в результате разглашения информации в украинских соцсетях, противник быстро получил представление о ситуации до того, как сумели обменять тело Каплунова.

Прощание с погибшим побратимом Каплунова Денисом Волочаевым в Киеве неожиданно спровоцировало скандал в соцсетях.

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