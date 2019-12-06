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Боевики отказываются отдать тело погибшего на Донбассе Героя Украины
Боевики самопровозглашенной «ДНР» до сих пор не вернули тело сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ Дмитрия Каплунова, погибшего в т.н. «серой зоне» на линии разграничения 1 декабря. Напомним, указом президента Зеленского погибшим сотрудникам спецподразделения были присвоены звания Героев Украины.
В пресс-службе СБУ констатировали, что переговоры с «представителями так называемой «ДНР» для возвращения семье тела погибшего силовика неоднократно срывались, даже несмотря на привлечение к ним представителей международных организаций.
При этом наша сторона соглашалась на все выдвинутые условия передачи тела.
«В настоящее время переговоры продолжаются и мы верим, что семья в ближайшие дни получит возможность попрощаться с родным. Нормы христианской морали требуют соблюдения ее принципов и права достойно похоронить воина, выполнявшего свой долг», — заявили в СБУ.
Напомним, группа бойцов спецподразделения «Альфа» вела разведку и наблюдение в «серой зоне» в районе села Староласпа Донецкой области. Ночью, при переходе группы после успешного выполнения поставленных задач, произошел подрыв на мине. В результате взрыва подполковник Дмитрий Каплунов погиб на месте. По словам журналиста Юрия Бутусова, в результате разглашения информации в украинских соцсетях, противник быстро получил представление о ситуации до того, как сумели обменять тело Каплунова.
Прощание с погибшим побратимом Каплунова Денисом Волочаевым в Киеве неожиданно спровоцировало скандал в соцсетях.
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