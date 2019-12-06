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Украина

В МВД собрали организаторов акций 8-9 декабря в Киеве: о чем говорили

20:16 6 декабря 2019 251
Сергей Яровой
Инф. «ФАКТОВ»

В Министерстве внутренних дел (МВД) провели встречу с организаторами акций 8−9 декабря в Киеве, посвященных саммиту глав государств «Нормандской четверки».

Как сообщили в пресс-службе МВД, единственное, о чем просят правоохранители будущих участников акций — не переходить черту закона.

Сами же полицейские и Национальная гвардия намерены работать в круглосуточном режиме.

«В круглосуточном режиме развернута работа ситуационного центра МВД. Мы будем мониторить ситуацию и оперативно принимать решения», — заявил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

Напомним, парламентские фракции «Европейской солидарности», «Голоса» и «Батькивщины» потребовали от президента Зеленского придерживаться «красных линий» на саммите в Париже.

Почему для Зеленского так важна была встреча с Путиным, сможет ли Россия снять с себя санкции и к чему готовиться населению Донбасса, читайте в интервью Владимира Воли «ФАКТАМ» «Вернет ли Украина Донбасс? Чего ждать от встречи Зеленского с Путиным».

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