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В МВД собрали организаторов акций 8-9 декабря в Киеве: о чем говорили
В Министерстве внутренних дел (МВД) провели встречу с организаторами акций 8−9 декабря в Киеве, посвященных саммиту глав государств «Нормандской четверки».
Как сообщили в пресс-службе МВД, единственное, о чем просят правоохранители будущих участников акций — не переходить черту закона.
Сами же полицейские и Национальная гвардия намерены работать в круглосуточном режиме.
«В круглосуточном режиме развернута работа ситуационного центра МВД. Мы будем мониторить ситуацию и оперативно принимать решения», — заявил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.
Напомним, парламентские фракции «Европейской солидарности», «Голоса» и «Батькивщины» потребовали от президента Зеленского придерживаться «красных линий» на саммите в Париже.
Почему для Зеленского так важна была встреча с Путиным, сможет ли Россия снять с себя санкции и к чему готовиться населению Донбасса, читайте в интервью Владимира Воли «ФАКТАМ» «Вернет ли Украина Донбасс? Чего ждать от встречи Зеленского с Путиным».
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