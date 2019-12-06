Происшествия

В психоневрологическом интернате на Днепропетровщине пациентов избивали и заставляли заниматься сексом

Шокирующие результат дал мониторинговый визит в Стародобровольський психоневрологический интернат, который находится в Днепропетровской области. Ранее громкий скандал разгорелся по поводу психинтерната на Виннитчине.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщает, что заведение рассчитано на 306 коек, но в день визита в нем находился 321 пациент.

Мониторинговая группа обнаружила два помещения с решетками на окнах и дверях. Пациенты утверждали, что в этих помещениях их закрывали в одиночку и ограничивали в движении, кроме того, санитары часто применяли физическую силу. Один из пациентов продемонстрировал гематому на лбу и синяки под глазами, но записей о фиксации телесных повреждений в учреждении не было.

Также были жалобы, что одну группу пациентов другая группа принуждали вступать в половые связи.

В отделении на 47 лежачих больных, которые не в состоянии себя самостоятельно обслуживать, в смене было всего две санитарки — они не могли накормить всех подопечных одновременно, в результате прием пищи растягивался на часы. А некоторые интернатовцы питаются прямо на полу. В отделении применялась мягкая фиксация верхней части тела и рук за спиной, что можно расценивать как пытки.

С 2013 года пациенты не проходили обязательные ежегодные медосмотры. В историях болезней отсутствуют записи по изменению режима содержания, а в документации — записи о травматизме.

При фиксации нарушений уголовного характера мониторинговая группа вызвала полицию. Также подано обращение в Днепропетровскую областную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области директор психоневрологического интерната избил журналисток.

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