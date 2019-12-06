- 21:13 Украинка Зевина стала серебряным призером ЧЕ по плаванию
- 21:09 "Узника Кремля" Якименко заставили отказаться от претензий к издевающимся над ним тюремщикам, — Денисова
- 21:04 По подозрению в подрыве станции мобильной связи боевики захватили 28-летнего дончанина, уже однажды побывавшего в плену
- 20:54 «Шахтер» с вернувшимся в строй Марлосом разгромил в донецком дерби «Олимпик»: видеообзор матча
- 20:39 "Очевидная угроза независимости": Венецианская комиссия забраковала судебную реформу Зеленского
- 20:37 Во Флориде араб застрелил трех человек на базе ВМС США
- 20:28 В психоневрологическом интернате на Днепропетровщине пациентов избивали и заставляли заниматься сексом
- 20:16 В МВД собрали организаторов акций 8-9 декабря в Киеве: о чем говорили
- 19:57 Биатлон в Эстерсунде: онлайн-видеотрансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира
- 19:43 Дела не будет: ГБР не увидело криминала в угрозах нардепа Кивы "отрезать голову"
- 19:39 Женщина-водитель с 4,5 промилле алкоголя в крови летала по трассе Киев — Харьков
- 19:37 Украинскую чемпионку Универсиады надолго дисквалифицировали за допинг
В психоневрологическом интернате на Днепропетровщине пациентов избивали и заставляли заниматься сексом
Шокирующие результат дал мониторинговый визит в Стародобровольський психоневрологический интернат, который находится в Днепропетровской области. Ранее громкий скандал разгорелся по поводу психинтерната на Виннитчине.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщает, что заведение рассчитано на 306 коек, но в день визита в нем находился 321 пациент.
Мониторинговая группа обнаружила два помещения с решетками на окнах и дверях. Пациенты утверждали, что в этих помещениях их закрывали в одиночку и ограничивали в движении, кроме того, санитары часто применяли физическую силу. Один из пациентов продемонстрировал гематому на лбу и синяки под глазами, но записей о фиксации телесных повреждений в учреждении не было.
Также были жалобы, что одну группу пациентов другая группа принуждали вступать в половые связи.
В отделении на 47 лежачих больных, которые не в состоянии себя самостоятельно обслуживать, в смене было всего две санитарки — они не могли накормить всех подопечных одновременно, в результате прием пищи растягивался на часы. А некоторые интернатовцы питаются прямо на полу. В отделении применялась мягкая фиксация верхней части тела и рук за спиной, что можно расценивать как пытки.
С 2013 года пациенты не проходили обязательные ежегодные медосмотры. В историях болезней отсутствуют записи по изменению режима содержания, а в документации — записи о травматизме.
При фиксации нарушений уголовного характера мониторинговая группа вызвала полицию. Также подано обращение в Днепропетровскую областную прокуратуру.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области директор психоневрологического интерната избил журналисток.
Фото
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...