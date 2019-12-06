Во Флориде араб застрелил трех человек на базе ВМС США

Мир

В пятницу, 6 декабря, на базе Военно-морских сил США во Флориде произошла стрельба. Как сообщают местные СМИ, огонь открыл гражданин Саудовской Аравии. Власти пока не спешат называть трагический инцидент терактом.

Речь идет о знаменитой авиабазе Пенсакола. В конце 90-х на американском телевидении с успехом шел сериал «Золотые крылья Пенсаколы». Здесь несут службы 16 тысяч военнослужащих и работают 7 400 гражданских лиц.

Как там оказался гражданин Саудовской Аравии, пока точно не известно. Газета The New York Times предполагает, что это был один из десятков иностранцев, которые учатся на летных курсах в Пенсаколе. Имя стрелка пока не называется.

Стрельба началась в 06:50 по местному времени. База была немедленно закрыта на въезд и выезд. Туда направились полицейские и помощники шерифа. Им пришлось стрелять на поражение, поскольку подозреваемый открыл по ним огонь. Араба убили.

Представитель шерифа капитан Тимоти Кинселла-младший, выступая на брифинге перед журналистами, сообщил печальный итог. Стрелок успел убить двух человек и ранил еще десять. Один из раненых позже скончался в больнице. Госпитализированы восемь человек. Одному из пострадавших помощь была оказана на месте. В числе раненых оказались два помощника шерифа. Одному пуля попала в руку, второму — в ногу. Расследование продолжается.

Кинселла не назвал имена убитых. Он лишь отметил, что они «являются частью семьи ВМС США».

Президент США Дональд Трамп в курсе трагедии, которая произошла в Пенсаколе. Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс. Глава государства следит за ходом расследования и выражает соболезнования семьям погибших.

Это уже вторая стрельба на этой неделе на базе ВМС США. Первый инцидент произошел 4 декабря на базе Перл-Харбор-Хикэм на Гавайских островах. Огонь открыл матрос. Он убил двух человек и ранил еще одного, после чего покончил с собой. Также как и в случае с Пенсаколой, имена ни стрелка, ни его жертв не сообщаются. Не известен и мотив. Командование сообщило только, что матрос служил на подводной лодке «Колумбия». Она находится в настоящее время в доках базы на ремонте.

Случаи стрельбы в общественных местах в США, к несчастью, не редкость. Обычно трагедии происходят в учебных заведениях или торговых центрах. Однако на военных объектах подобное бывает нечасто.

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