«Шахтер» с вернувшимся в строй Марлосом разгромил в донецком дерби «Олимпик»: видеообзор матча

Спорт

В пятницу, 6 декабря, донецким дерби в Харькове стартовал 17-й тур чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 17-й тур

«Шахтер» (Донецк) — «Олимпик» (Донецк) — 3:0 (Матвиенко, 4, Марлос, 77, Исмаили, 90+1).

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик (Маркос Антонио, 88), Тете (Марлос, 68), Коваленко (Соломон, 82), Тайсон, Мораес.

На поединок против команды испанца Висенте Гомеса, признанного лучшим тренером УПЛ в ноябре, «Шахтер» вышел, имея в активе 45-матчевую (!) беспроигрышную серию в премьер-лиге (38 побед и 7 ничьих). В свою очередь, «Олимпик» не проигрывал пять кряду поединков в чемпионате Украины, но в прошлом туре, оставшись в меньшинстве после удаления с поля Кравчука, не устоял перед «Динамо» (1:3).

Так уж сложилось, что горняки ранее забивали землякам во всех без исключения очных поединках премьер-лиги и ни разу при этом не проиграли (9 побед, 4 ничьи). Правда, в прошлом сезоне «Шахтер» как никогда был близок к поражению в игре с «Олимпиком», но спасся на 93-й минуте благодаря голу Мораеса… из офсайда (2:2).

На отчетный поединок в Харьков (11 декабря «оранжево-черным» там же предстоит важнейший матч Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты») Луиш Каштру не взял Болбата, Сикана и Борячука, зато в заявку на игру попали восстановившиеся после травм Исмаили и Марлос. Защитник вышел на поле в «основе», а футболист сборной Украины — в середине второго тайма. Гостям же пришлось обойтись без дисквалифицированного Кравчука, а также без травмированных Евгения Пасича, Матара, Вантуха, Тейшейры и Снурницына.

Кстати, участники встречи на «Металлисте» (так будет во всех поединках 17-го тура) вышли в чашу арены в футболках в поддержку акции «Давай, забивай!», организованной с целью привлечь внимание к помощи онкобольным детям. Титульный спонсор УПЛ заплатит 1 000 гривен за каждый гол, забитый с начала сезона, благотворительному фонду «Таблеточки», который защищает интересы онкобольных детей в Украине.

Уже на 1-й минуте одесский рефери Бондаренко должен был назначить пенальти в ворота «Шахтера», когда после ошибки у своих ворот Матвиенко защитник Кривцов в штрафной площадке сфолил на Шахабе, но свисток арбитра трусливо промолчал. Правда, родившийся в Крыму защитник сборной Украины Матвиенко быстро исправился, на 4-й минуте точно пробив метров с 10 без шансов для голкипера соперника — 1:0.

В дальнейшем у Тайсона и компании хватало шансов увеличить перевес в счете, но ситуацию ближе к финальному свистку разрядил вышедший на замену Марлос, который после паса Мораеса отправил мяч в пустые ворота. А уже в компенсированное время Исмаили довел дело до разгрома.

1:0 Матвиенко (4-я мин.)

2:0 Марлос (77-я мин.)

Положение команд:

1. «Шахтер» — 47 очков (17 матчей);

2. «Динамо» — 33;

3. «Заря» — 31;

4. «Десна» — 30;

5. «Александрия» — 27;

6. «Мариуполь» — 18;

7. «Олимпик» — 18 (17);

8. «Днепр-1» — 18;

9. «Колос» — 17;

10. «Карпаты» — 11;

11. «Львов» — 11;

12. «Ворскла» — 11.

Бомбардиры: 14 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 8 — Артем Беседин («Динамо»), Богдан Леднев («Заря»); 7 — Тайсон, Марлос (оба — «Шахтер»), Александр Филиппов («Десна»); 6 — Виктор Цыганков («Динамо»), Дмитрий Хлебас («Десна»); 5 — Назарий Русин, Владлен Юрченко (оба — «Заря»), Беньямин Вербич, Карлос де Пена (оба — «Динамо»).

В 17-м туре УПЛ сыграют также: «Александрия» — «Ворскла», «Колос» — «Днепр-1» (7 декабря), «Мариуполь» — «Львов», «Карпаты» — «Десна» и «Динамо» — «Заря» (8 декабря).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции матч «Динамо» — «Заря».

Фото ФК «Шахтер»

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