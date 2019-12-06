Украинка Зевина стала серебряным призером ЧЕ по плаванию (фото)

Спорт

На чемпионате Европы по плаванию на короткой воде (бассейн 25 метров), который проходит в шотландском Глазго, украинские спортсмены завоевали первую медаль.

«Серебро» нашей команде принесла 25-летняя киевлянка Дарья Зевина на дистанции 200 метров на спине. На протяжении всего заплыва украинка, долгое время не выступавшая на официальных турнирах, находилась среди лидеров и в итоге уступила всего 0,8 секунды итальянке Маргерите Панциери. Третьей стала Кира Туссан из Нидерландов (+1,59 сек).

«У меня были длинные каникулы, почти год без плавания. Я начала тренироваться лишь за два месяца до старта соревнований, поэтому не знала, чего ожидать от своего выступления и чего я смогу достичь здесь. Сейчас я завоевала свое второе „серебро“ на чемпионатах Европы на короткой воде (первое было в Копенгагене-2017. — Авт.) и я по-настоящему счастлива», — поделилась украинка своими эмоциями с пресс-службой турнира.

Дарья Зевина (слева) на пьедестале почета

Отметим, что в своей карьере Зевина становилась чемпионкой мира в Стамбуле-2012 и завоевала шесть золотых наград на чемпионатах Европы в Эйндховене-2010, Щецине-2011, Шартре-2012 и Хернинге-2013.

К сожалению, не смог подняться на пьедестал наш Михаил Романчук. Выйдя в финал 1500-метровки вольным стилем со вторым результатом, наш соотечественник, показав время 14:32,51 сек, занял итоговое четвертое место с отставанием в 15,37 сек от чемпиона. Тройку лидеров же составили итальянец Грегорио Палтриньери (14:17,14 сек), норвежец Хенрик Кристиансен (+1,01 сек) и француз Давид Обри (+8,52 сек).

Добавим, что чемпионат Европы в Глазго продлится до воскресенья, 8 декабря.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские синхронистки завоевали историческое «золото» на чемпионате мира в корейском Кванджу.

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