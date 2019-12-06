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В Казахстане запустили флешмоб с извинениями перед Украиной после заявления президента Токаева о Крыме
Жители Казахстана постят в соцсетях провокационное изображение осла, ставшего символом флешмоба #ПроститеЗаНего. Таким образом участники флешмоба извиняются перед украинцами за слова президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о непризнании аннексии Крыма.
Тренд акции невольно задал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, который рассказал крымско-татарскую пословицу «Наши деды говорили: осел не ставил конем».
Напомним, в интервью DW Токаев заявил, что аннексия — слишком тяжелое слово для того, что Россия сделала с Крымом. После этого заявления посла Казахстана в Украине вызвали в МИД для объяснения скандального заявления президента .
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