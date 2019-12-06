Пожар в одесском колледже: занятия возобновятся уже 9 декабря

Происшествия

«Студенты одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшего от пожара, возобновят обучение уже в понедельник, 9 декабря 2019 года. Для этого предоставлены помещение и аудитории по инициативе Совета директоров колледжей области», — говорится в сообщении Министерстве образования и науки.

Занятия будут проходить в аудиториях одесского финансово-экономического колледжа Киевского национального торгово-экономического университета, а также в другом корпусе одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по адресу: улица Героев Крут, 19.

Согласно информации Одесского горсовета, в настоящее время 18 пострадавших во время пожара уже выписаны из больниц. В стационарах находятся 11 пациентов: 6 сотрудников ГСЧС, 3 студента и 2 сотрудника колледжа. Трех пациентов перевели из ГКБ № 1 в Военно-медицинский центр Южного региона Украины.

Рядом со сгоревшим зданием разбиты палатки, в которых находятся родственники и близкие пропавших без вести. Люди измучены, они не могут ни есть, ни пить, с ними постоянно работают психологи. Однако никто из них не собирается покидать место трагедии, все рассчитывают на то, что «возможно, еще произойдет чудо». Ранее сообщалось, что поисковые работы в выгоревшем здании колледжа могут на время прекратить из-за угрозы обвала.

Но есть и другие, мягко выражаясь, не очень порядочные людишки. Так, из машины одного из волонтеров, припаркованной неподалеку от сгоревшего здания, украли сумку, в которой были временные права, паспорт, идентификационный код и другие документы. Это уже второй аналогичный случай воровства в «зоне особого внимания», со всех сторон окруженной правоохранителями.

Как сообщили в региональном главке ГСЧС, в пятницу, 6 декабря, во время разбора завалов спасатели обнаружили тела еще двух погибших — мужчины и женщины. В частности, как сообщили активисты в социальных сетях, одна из жертв, обнаруженных под завалами, это якобы преподаватель колледжа Наталья Третьякова. А количество пропавших без вести выросло еще на одного человека.

На данный момент погибшими в результате пожара официально числятся 4 человека: в среду, 4 декабря, в больнице скончалась 17-летняя студентка. В четверг, 5 декабря, обнаружили тело 43-летней преподавателя колледжа, 6 декабря — еще двух погибших.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 5 декабря одесситы массово сдавали кровь для пострадавших во время пожара в колледже.

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