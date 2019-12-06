Шоу-бизнес

Стало известно, сколько заработали западные поп- и рок-звезды в 2019 году

В пятницу, 6 декабря, американский журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире. В список вошли 40 популярных исполнителей. Впервые в него пробились поп-группа из Южной Кореи BTS (заняла 15-е место с доходом 57 миллионов долларов), американская певица Ариана Гранде (22-е место с доходом 48 миллионов долларов) и хип-хоп трио Migos (40-е место с доходом 36 миллионов долларов).

Возглавила рейтинг известная американская певица Тейлор Свифт. В 2019 году она заработал 185 миллионов долларов. Согласитесь, неплохой подарок поп-звезда преподнесла себе к 30-летию, которое она отмечает 13 декабря. Мисс Свифт уже была однажды на первом месте в рейтинге Forbes. Ей удалось в 2016 году. Тогда ее годовой доход составил 170 миллионов долларов. Нынешний успех ей принесли контракт с новой звукозаписывающей компанией Republic Records и успешное турне в поддержку альбома Reputation, который вышел в 2017 году.

На втором месте оказался известный певец Канье Уэст. Он заработал за год 150 миллионов долларов. Forbes подчеркивает, что львиную часть дохода мужу Ким Кардашьян принесла не музыка, а кроссовки Yeezy, которые выпускаются по его дизайну. Они пользуются бешеным спросом.

Третье место досталось британскому певцу Эду Ширану. Его годовой доход составил 110 миллионов долларов. Эти деньги ему принесли успешные концертные выступления.

На четвертом месте расположилась легендарная американская рок-группа Eagles. Годовой доход ветеранов — 100 миллионов долларов.

Замыкает первую пятерку еще один ветеран рок-музыки — сэр Элтон Джон. Знаменитый певец принес в семью в 2019 году 84 миллиона долларов.

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В первую десятку также вошли Бейонс и Джей-Зи (81 миллион долларов), канадский певец Дрейк (75 миллионов долларов), американский рэпер и продюсер Дидди (70 миллионов долларов), рок-группа Metallica (68,5 миллиона долларов).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Тейлор Свифт побила рекорд Майкла Джексона, получив в общей сложности 29 премий «Американские музыкальные награды».

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