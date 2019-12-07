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"Отмороженная": в Испании "откачали" женщину, сердце которой остановилось на 6 часов в горных снегах

0:55 7 декабря 2019 71
Отмороженная
Инф. «ФАКТОВ»

В Испании, где недавно случился курьез с «фестивалем клиторов», теперь произошло другое, совершенно уникальное событие: врачи смогли реанимировать туристку, сердце которой остановилось на 6,5 часа.

Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что британка почувствовала себя плохо на высоте 2500 метров в Пиренейских горах.

Когда 34-летняя женщина потеряла сознание, ее муж вызвал спасателей, и те констатировали отсутствие у нее признаков жизни.

На момент их прибытия температура ее тела составляла всего 18 градусов.

Тем не менее, было принято решение предпринять все возможные меры, чтобы вернуть ее к жизни.

Женщину экстренно доставили в Барселону вертолетом, где врачи смогли запустить сердце жизни, которое более шести часов не работало.

Медики называют случай исключительным. Испанские Ранее в Испании не было известно о подобной практике.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что подобные уникальные случаи спасения жизни людей происходят и в Украине: так, на Волыни студенты-медики спасли пассажира электрички, у которого остановилось сердце.

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