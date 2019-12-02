Неожиданно: город в Испании по ошибке пригласил жителей на «фестиваль клиторов»

Мир

В жаркой стране Испании, где в начале ноября бушевал мощный шторм «Амели», на днях произошел довольно забавный инцидент, связанный с переводчиком Google. Так, на сайте города Ас Понтес в регионе Галисия несколько месяцев висело приглашение на «фестиваль клиторов», написанное на испанском языке.

Об этом рассказала пресс-секретарь города Монтсеррат Гарсия, пишет «Сноб» со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что местные власти написали приглашение на ежегодный фестиваль на галисийском, одном из официальных языков севера Испании. Чтобы перевести текст на испанский, они использовали переводчик Google.

Изначально название фестиваля звучало как «Feria do grelo» или фестиваль рапини (вид овоща, близкий к брокколи) с дегустацией и призами для лучшего рапини. В переводе на испанский мероприятие превратилось в «фестиваль клиторов».

«Клиторы — один из типичных продуктов галисийской кухни. С 1981 года фестиваль превращает клиторы в звезду местной гастрономии», — говорилось в описании фестиваля. Власти заметили ошибку только несколько дней назад.

По мнению Гарсии, переводчик использовал португальскую версию слова, где grelo значит не только овощ, но и сленговый вариант клитора. Сейчас власти подумывают над тем, чтобы написать официальную жалобу в Google на перевод. «Им следует узнавать галисийский и переводить его аккуратно», — сказала Гарсия. Властям удалось увидеть и положительную сторону в истории с неправильным переводом. По словам Гарсии, ошибка увеличила интерес к фестивалю.

Google уже изменил перевод слова. Теперь он переводит его как brote или «побег бобовых». Однако Гарсию такой перевод не удовлетворил: «Это все еще не лучший способ перевести слово grelo — это овощ из семейства капустные».

В Google напомнили, что переводчик работает без человеческого вмешательства. Когда сервис генерирует перевод, он ищет образцы в миллионах документов, чтобы найти лучший вариант. Корпорация признала, что машинный перевод несовершенен, и заявила о готовности принимать сообщения об ошибках и совершенствовать сервис.

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