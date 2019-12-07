Влюбленных закопали еще живыми: в Полтаве вынесен приговор жестоким убийцам (фото)

Происшествия

Полтавский районный суд приговорил к пожизненному заключению 38-летнего жителя села Гутировка Полтавского района Геннадия А., который в июне 2016 года вместе с подельником совершил умышленное убийство двух человек. Его сообщник — ранее судимый 35-летний житель Киевской области Руслан К. — получил 12 лет лишения свободы. У обоих, согласно приговору, будет конфисковано личное имущество.

Злоумышленникам целый год удавалось прятаться от полиции. Родственники и знакомые убитых ими людей — 44-летнего полтавского бизнесмена и его 40-летней возлюбленной, хозяйки частной автомойки — предполагали, что пара могла сменить фамилии и спрятаться где-нибудь за границей, чтобы начать новую жизнь. Правоохранители проверили эту версию, однако она не подтвердилась — камеры уличного видеонаблюдения последний раз зафиксировали черный Volkswagen Touareg 14 июня 2016 года около 18:00 на автозаправке в нескольких километрах от Полтавы в сторону Киева, после чего он словно сквозь землю провалился.

На прочесывание местности в радиусе нескольких километров вокруг АЗС были брошены значительные силы нацгвардейцев с собаками, однако они не нашли ничего, что могло бы указывать на убийство.



*Полтавских бизнесменов целый год считали без вести пропавшими. Фото из архива ГУ НП в Полтавской области

Но, как говорится, сколько ниточке не виться… Следователи областного полицейского главка внимательно следили за объявлениями о продаже запчастей к Volkswagen Touareg 2010 года выпуска. Первой «засветилась» одна из дверей. В результате негласных следственных действий было установлено, что ее серийный номер совпадает с номером разыскиваемой машины. А продавцом является житель села Гутировка (соседствует с Абазовкой), ранее попадавший в поле зрения правоохранителей по подозрению в уголовном преступлении. Оказалось, мужчина разобрал автомобиль на детали и прятал их на подворье своей матери.



*Погибший возле своего автомобиля. Фото из архива ГУ НП в Полтавской области



*В таком виде полицейские обнаружили Volkswagen Touareg в гараже матери Геннадия А. Фото из архива ГУ НП в Полтавской области

Поначалу Геннадий пытался ввести следствие в заблуждение, утверждая, будто он с товарищем случайно наткнулся в лесополосе на стоявший там открытый внедорожник. Заглянув, дескать, в салон, они увидели там два полуразложившихся трупа — мужчины и женщины. Подумав, решили на этом же автомобиле отвезти покойников километров за 15 от места преступления и там закопать, а машину присвоить.

— Но версия задержанного распалась после проведенной судмедэкспертизы, которая установила, что смерть мужчины и женщины наступила в результате огнестрельных ранений, — рассказывал корреспонденту «ФАКТОВ» в то время заместитель начальника управления Нацполиции в Полтавской области Руслан Бирюков. — И выстрелы были произведены именно из пистолета подозреваемого, найденного у него при обыске. Более того, погибшие были закопаны живьем — они лежали в могиле, взявшись за руки.

Как было установлено позже, Геннадий А. частенько устраивал «охоту» с пистолетом на влюбленные парочки, заезжавшие в лесопосадку, отбирая у них деньги и драгоценности. В тот раз он решил разжиться дорогой машиной, чтобы продать ее по запчастям. Пистолет Макарова с глушителем и 8 патронами он незаконно приобрел за пару месяцев до этого у одного из жителей Кобеляк. Своих жертв подельники поджидали добрых три с половиной часа, прячась в кустах. Стрелял Геннадий А. — через опущенное стекло задней левой дверцы. Сначала выпустил пулю в голову мужчины, затем выстрелил в голову женщины. Та просила пощады, отдала убийце золотые сережки, кольцо и цепочку с кулоном общей стоимостью 18 тысяч гривен. Убийца забрал драгоценности, но не пощадил. Добычей злоумышленников стали также 3000 долларов, лежавших в бардачке.

Приговор пока не вступил в законную силу.



*Суд определил меру наказания: для Руслана К. (слева) — 12 лет лишения свободы, для Геннадия А. (справа) — пожизненное заключение. Фото Николая Лисогора, интернет-издание «Полтавщина»

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании причастных к убийству грузинского бизнесмена, пропавшего в Киеве. Тело иностранца было найдено в заброшенном колодце на территории Киевской области.

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