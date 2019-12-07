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В Москве вылетевшая на тротуар легковушка насмерть сбила трех пешеходов (видео)
В Москве рано утром в субботу, 7 декабря, произошло резонансное ДТП — легковой автомобиль Mazda сбил человека на тротуаре и протаранил опору станции МЦК «Окружная». В результате погибли три человека, сам водитель выжил, но серьезно пострадал. Напомним, аналогичное ДТП произошло на днях в пригороде Лондона.
Информацию о ДТП уже подтвердили в ГИБДД.
«Водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода, после чего произошел наезд на препятствие. В результате ДТП три человека погибли», — говорится в сообщении полиции.
По уточненной информации, авария произошла на Станционной улице. Водитель не справился с управлением на повороте. Для деблокации водителя и пассажиров спасателям пришлось разрезать авто.
В соцсетях появилось первые видео с места инцидента.
Иномарка на огромной скорости вылетела на пешеходный переход на севере Москвы: погибли три пешехода.— baza (@bazabazon) 7 декабря 2019 г.
По предварительным данным, от водителя сильно пахло алкоголем. pic.twitter.com/tKACWNUcJC
В Москве легковой автомобиль сбил троих человек на тротуаре и протаранил опору станции МЦК «Окружная». Два пешехода погибли на месте.— Телеканал 360° (@360tv) 7 декабря 2019 г.
Mazda выехала на тротуар и столкнулся с опорой вестибюля станции. Среди госпитализированных водитель и пассажир машины. pic.twitter.com/I96HGhlbp6
Напомним, на днях стало известно о смерти российского миллиардера Дмитрия Обретецкого, которого в Лондоне сбила машина.
Фото из соцсетей
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