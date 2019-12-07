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Происшествия

В Киеве полиция не позволила окровавленной женщине покончить с собой на остановке общественного транспорта (видео)

9:00 7 декабря 2019 203
Нож в руке
Инф. «ФАКТОВ»

Патрульные полицейские в Киеве спасли еще одну жизнь — женщины, которая прямо на остановке общественного транспорта решила ударить себя ножом в живот. О случившемся полиции сообщили медики, которые около 5:00 7 декабря прибыли по вызову и пытались помочь неизвестной.

Тем не менее она не подпускала медиков к себе, угрожая завершить задуманное.

Когда прибыли полицейские, ситуация повторилась, однако патрульные решили действовать хитростью.

Полицейский Роман Жуковский подобрал шапку женщины, которую та обронила неподалеку, и предложил одеть, ссылаясь на холод. Едва лишь она позволила ему приблизиться к себе, Роман быстро вырвал нож из ее рук.

После этого женщину передали медикам.

Патрульные выложили в сеть оперативное видео.

Напомним, ранее патрульные помешали суициду 18-летнего парня, который собрался свести счеты с жизнью, прыгнув с моста. Также они отговорили от рокового шага мужчину, который решил свести счеты с жизнью из-за семейных проблем.

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