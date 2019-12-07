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В Киеве полиция не позволила окровавленной женщине покончить с собой на остановке общественного транспорта (видео)
Патрульные полицейские в Киеве спасли еще одну жизнь — женщины, которая прямо на остановке общественного транспорта решила ударить себя ножом в живот. О случившемся полиции сообщили медики, которые около 5:00 7 декабря прибыли по вызову и пытались помочь неизвестной.
Тем не менее она не подпускала медиков к себе, угрожая завершить задуманное.
Когда прибыли полицейские, ситуация повторилась, однако патрульные решили действовать хитростью.
Полицейский Роман Жуковский подобрал шапку женщины, которую та обронила неподалеку, и предложил одеть, ссылаясь на холод. Едва лишь она позволила ему приблизиться к себе, Роман быстро вырвал нож из ее рук.
После этого женщину передали медикам.
Патрульные выложили в сеть оперативное видео.
Напомним, ранее патрульные помешали суициду 18-летнего парня, который собрался свести счеты с жизнью, прыгнув с моста. Также они отговорили от рокового шага мужчину, который решил свести счеты с жизнью из-за семейных проблем.
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