23.74 / 23.96 26.23 / 26.58
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

"Жизнь не имеет смысла": в Киеве полиция спасла очередного самоубийцу (видео)

15:59 5 декабря 2019 170
Самоубийца на мосту
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве 18-летний парень собрался свести счеты с жизнью, прыгнув с моста, однако суициду помешали патрульные полицейские. Ранее столичные правоохранители спасли мужчину, который решил свести счеты с жизнью из-за семейных проблем.

Как сообщают в патрульной полиции Киева, к правоохранителям обратился прохожий, который рассказал о парне, стоящем на перилах моста, который, возможно, намерен броситься вниз. Патрульные, прибывшие на место, воспользовались тем, что молодой человек стоял к ним спиной, и стащили его с ограждения.

«У парня были явные признаки алкогольного опьянения, он говорил, что его жизнь не имеет смысла. Полицейские вызвали на место происшествия медиков, которые в дальнейшем отвезли его в больницу для тщательного осмотра», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве в районе метро «Позняки» девушка попыталась покончить с собой из-за измены мужа, прыгнув с моста. Прохожий схватил ее и вызвал на место ЧП экстренные службы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

гривни

Пенсии и социальные выплаты будут начислять по-новому: что важно знать

Мать и коляска&nbsp;— стоп-кадр с видео

Задушив ребенка, кот сбежал: стали известны подробности жуткого ЧП под Винницей

модный маникюр

Новые тренды в маникюре: модные цвета, эффекты bubble и frozen (фото)

Меган Маркл

В стиле Санта-Клауса: в сети всплыли архивные фото Меган Маркл в откровенном наряде

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер