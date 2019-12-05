Происшествия

"Жизнь не имеет смысла": в Киеве полиция спасла очередного самоубийцу (видео)

В Киеве 18-летний парень собрался свести счеты с жизнью, прыгнув с моста, однако суициду помешали патрульные полицейские. Ранее столичные правоохранители спасли мужчину, который решил свести счеты с жизнью из-за семейных проблем.

Как сообщают в патрульной полиции Киева, к правоохранителям обратился прохожий, который рассказал о парне, стоящем на перилах моста, который, возможно, намерен броситься вниз. Патрульные, прибывшие на место, воспользовались тем, что молодой человек стоял к ним спиной, и стащили его с ограждения.

«У парня были явные признаки алкогольного опьянения, он говорил, что его жизнь не имеет смысла. Полицейские вызвали на место происшествия медиков, которые в дальнейшем отвезли его в больницу для тщательного осмотра», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве в районе метро «Позняки» девушка попыталась покончить с собой из-за измены мужа, прыгнув с моста. Прохожий схватил ее и вызвал на место ЧП экстренные службы.

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