7 декабря 2019

Ох, и интереснейшую же историю собираюсь я вам рассказать сегодня, друзья мои. Хотя, впрочем, не мне об этом судить. Так вот. О традиции проведения фестиваля танцующих (или правильнее — вращающихся) дервишей я узнал во время недавней поездки по Турции. В Стамбуле мы жили в гостинице, находившейся в Старом городе, буквально в 200 метрах от древнейшей и красивейшей Голубой мечети (её ещё называют Мечеть Султанахмет, ибо названа она в честь султана Ахмета). И по вечерам мы не раз обращали внимание на то, как на площади собиралась огромная толпа зевак, чтобы поглазеть на зажигательные танцы странных мужчин-танцоров, одетых в ярко-жёлтые юбки и распахнутые кафтаны. Не всем было известно о том, что готовились они тогда к фестивалю Шеб-и-Аруз. Проводится он уже много веков с 7 по 17 декабря в старинном турецком городе Конье. Основан этот праздник вращающихся дервишей был легендарным Джелаладдином Руми по прозвищу Мевлана ещё в 13-м столетии. И с того времени его ученики и последователи устраивают многочасовую танцевальную церемонию в память о своём учителе.

Описывать этот весьма специфический ритуал я не стану. Замечу только, что самой красочной и сложной частью действа является беспрерывное стремительное вращение танцоров против часовой стрелки. Они кружатся и вокруг своей оси, и одновременно по периметру большого круга, подобно планетам, вращающимся вокруг своего светила. Порой создаётся впечатление, что исполнители этого невероятного танца словно парят над землёй!.. Зрелище, должен вам сказать, просто незабываемое.

В связи с этим расскажу вам одну историю о мудром дервише. Дервишами, если кто не знает, прежде называли странствующих монахов-проповедников. Так вот. К такому дервишу-отшельнику, жившему в горной пещере, приехал могущественный правитель. И был несказанно поражён тем, что хозяин нищенского жилища даже головы не повернул в его сторону, продолжая читать старинную рукопись. Разгневанный гость повелел своему визирю пояснить «'несчастному'', кто к нему пожаловал. Что и было беспрекословно исполнено.

— Скажи своему государю, — спокойно ответил на это дервиш, — что он может рассчитывать на угодничество того, кто ожидает от него милостей. И ещё скажи, что цари существуют для того, чтобы охранять своих подданных, а не подданные для того, чтобы повиноваться царям.

Не дав царскому гневу отреагировать на столь дерзкое поведение, дервиш тут же процитировал стихи Саади Ширази из поэмы «'Розовый сад'' (кстати, в Конье фестиваль вращающихся дервишей проходит возле места, именуемого «'Садом роз''):

Хранитель бедных — каждый государь,

Хотя на нём величия печать.

Нет, овцы не живут для пастухов —

Пастух живёт, чтоб их оберегать.

Сегодня видишь ты: один — счастливец,

Другой страдает, бедный в изнуренье.

Но подожди — и мозг самодовольный

Печальною добычей станет тленья.

И царь не будет от раба отличен,

Когда завет свершится провиденья.

Разрой могилу — в ней богач иль нищий?

Нет, ты не отличишь их, без сомненья.

Потрясённый речью дервиша, повелитель сказал:

— Проси, что хочешь!

— Прошу тебя, — ответил дервиш, — не беспокоить меня в следующий раз.

— Тогда хотя бы дай совет, — почти смиренно попросил правитель.

— Я дам тебе совет, — ответил дервиш:

— О ты, владеющий богатствами беспечно!

Знай — от одних к другим богатство бродит вечно…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.