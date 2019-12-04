- 09:41 В Польше перехватили рекордную партию кокаина стоимостью 500 миллионов долларов
- 09:41 Число жертв пожара в одесском колледже возросло до пяти
- 09:28 Проект «Зважені та щасливі» может завершиться предложением руки и сердца
- 09:00 В Киеве полиция не позволила окровавленной женщине покончить с собой на остановке общественного транспорта
- 08:31 В Москве вылетевшая на тротуар легковушка насмерть сбила трех пешеходов
- 08:08 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Заря»: расписание трансляций матчей 17-го тура чемпионата Украины
- 08:05 Скандальный пранкер "Джокер" выступил на канале Медведчука с громкими заявлениями и вызвал возмущение
- 08:02 Влюбленных закопали еще живыми: в Полтаве вынесен приговор жестоким убийцам
- 08:02 Крымский тупик, газовая труба и особый статус Донбасса: может ли Зеленский шантажировать Путина
- 07:47 Биатлон в Эстерсунде: онлайн-видеотрансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира
- 07:30 Они ненавидят друг друга: самые несовместимые знаки зодиака
- 07:24 Всем миром: герою «ФАКТОВ» спасателю Сергею Довганю сделали трансплантацию в Минске
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1984
Скульптор: Salvador Debón
Высота: 44 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Ох, и интереснейшую же историю собираюсь я вам рассказать сегодня, друзья мои. Хотя, впрочем, не мне об этом судить. Так вот. О традиции проведения фестиваля танцующих (или правильнее — вращающихся) дервишей я узнал во время недавней поездки по Турции. В Стамбуле мы жили в гостинице, находившейся в Старом городе, буквально в 200 метрах от древнейшей и красивейшей Голубой мечети (её ещё называют Мечеть Султанахмет, ибо названа она в честь султана Ахмета). И по вечерам мы не раз обращали внимание на то, как на площади собиралась огромная толпа зевак, чтобы поглазеть на зажигательные танцы странных мужчин-танцоров, одетых в ярко-жёлтые юбки и распахнутые кафтаны. Не всем было известно о том, что готовились они тогда к фестивалю Шеб-и-Аруз. Проводится он уже много веков с 7 по 17 декабря в старинном турецком городе Конье. Основан этот праздник вращающихся дервишей был легендарным Джелаладдином Руми по прозвищу Мевлана ещё в 13-м столетии. И с того времени его ученики и последователи устраивают многочасовую танцевальную церемонию в память о своём учителе.
Описывать этот весьма специфический ритуал я не стану. Замечу только, что самой красочной и сложной частью действа является беспрерывное стремительное вращение танцоров против часовой стрелки. Они кружатся и вокруг своей оси, и одновременно по периметру большого круга, подобно планетам, вращающимся вокруг своего светила. Порой создаётся впечатление, что исполнители этого невероятного танца словно парят над землёй!.. Зрелище, должен вам сказать, просто незабываемое.
В связи с этим расскажу вам одну историю о мудром дервише. Дервишами, если кто не знает, прежде называли странствующих монахов-проповедников. Так вот. К такому дервишу-отшельнику, жившему в горной пещере, приехал могущественный правитель. И был несказанно поражён тем, что хозяин нищенского жилища даже головы не повернул в его сторону, продолжая читать старинную рукопись. Разгневанный гость повелел своему визирю пояснить «'несчастному'', кто к нему пожаловал. Что и было беспрекословно исполнено.
— Скажи своему государю, — спокойно ответил на это дервиш, — что он может рассчитывать на угодничество того, кто ожидает от него милостей. И ещё скажи, что цари существуют для того, чтобы охранять своих подданных, а не подданные для того, чтобы повиноваться царям.
Не дав царскому гневу отреагировать на столь дерзкое поведение, дервиш тут же процитировал стихи Саади Ширази из поэмы «'Розовый сад'' (кстати, в Конье фестиваль вращающихся дервишей проходит возле места, именуемого «'Садом роз''):
Хранитель бедных — каждый государь,
Хотя на нём величия печать.
Нет, овцы не живут для пастухов —
Пастух живёт, чтоб их оберегать.
Сегодня видишь ты: один — счастливец,
Другой страдает, бедный в изнуренье.
Но подожди — и мозг самодовольный
Печальною добычей станет тленья.
И царь не будет от раба отличен,
Когда завет свершится провиденья.
Разрой могилу — в ней богач иль нищий?
Нет, ты не отличишь их, без сомненья.
Потрясённый речью дервиша, повелитель сказал:
— Проси, что хочешь!
— Прошу тебя, — ответил дервиш, — не беспокоить меня в следующий раз.
— Тогда хотя бы дай совет, — почти смиренно попросил правитель.
— Я дам тебе совет, — ответил дервиш:
— О ты, владеющий богатствами беспечно!
Знай — от одних к другим богатство бродит вечно…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!