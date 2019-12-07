- 10:14 В жуткой автокатастрофе в Николаеве погибли водитель и пассажир такси
- 10:14 Везде осколки, головы разбиты: под Львовом неизвестные забросали камнями электричку
- 09:45 Россия снова заблокировала заявление ОБСЕ по ситуации в Украине
- 09:41 В Польше перехватили рекордную партию кокаина стоимостью 500 миллионов долларов
- 09:41 Число жертв пожара в одесском колледже возросло до пяти
- 09:28 Проект «Зважені та щасливі» может завершиться предложением руки и сердца
- 09:00 В Киеве полиция не позволила окровавленной женщине покончить с собой на остановке общественного транспорта
- 08:31 В Москве вылетевшая на тротуар легковушка насмерть сбила трех пешеходов
- 08:08 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Заря»: расписание трансляций матчей 17-го тура чемпионата Украины
- 08:05 Скандальный пранкер "Джокер" выступил на канале Медведчука с громкими заявлениями и вызвал возмущение
- 08:02 Влюбленных закопали еще живыми: в Полтаве вынесен приговор жестоким убийцам
- 08:02 Крымский тупик, газовая труба и особый статус Донбасса: может ли Зеленский шантажировать Путина
Число жертв пожара в одесском колледже возросло до пяти
В ночь на 7 декабря из-под завалов сгоревшего здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса извлекли еще одно тело погибшего.
«Пол и личность погибшего человека устанавливается. По состоянию на 08.00 субботы, 7 декабря, в результате пожара погибли пять человек. Поиски еще 10-ти продолжаются», — сообщили в региональном главке Нацполиции.
Как уточнили в региональном главке ГСЧС, пятая жертва обнаружена в 00.40 во время разбора завалов.
К поисково-спасательным работам привлечены 217 человек — полиция, спасатели, Нацгвардия, коммунальщики, а также 40 единиц техники. Всего с начала разборки завала вывезено 750 кубометров строительных конструкций.
«Осуществлен разбор конструкции верхней части здания, экспертной группой проведены замеры уровней колебаний здания и его устойчивости, убраны элементы конструкций из арочного прохода и обеспечен проход во внутренний двор, продолжается разбор конструкции на цокольном этаже», — сообщили в региональном главке спасателей.
Подразделениями ГСЧС также проводится тушение отдельных очагов тления, которые оказываются в завалах. Минувшей ночью в сгоревшем здании снова произошло задымление.
Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в здании могут быть остановлены из-за угрозы обрушения. Между тем решено, что студенты колледжа приступят к занятиям уже 9 декабря. Для них специально выделены помещения.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...