Происшествия

Число жертв пожара в одесском колледже возросло до пяти

В ночь на 7 декабря из-под завалов сгоревшего здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса извлекли еще одно тело погибшего.

«Пол и личность погибшего человека устанавливается. По состоянию на 08.00 субботы, 7 декабря, в результате пожара погибли пять человек. Поиски еще 10-ти продолжаются», — сообщили в региональном главке Нацполиции.

Как уточнили в региональном главке ГСЧС, пятая жертва обнаружена в 00.40 во время разбора завалов.

К поисково-спасательным работам привлечены 217 человек — полиция, спасатели, Нацгвардия, коммунальщики, а также 40 единиц техники. Всего с начала разборки завала вывезено 750 кубометров строительных конструкций.

«Осуществлен разбор конструкции верхней части здания, экспертной группой проведены замеры уровней колебаний здания и его устойчивости, убраны элементы конструкций из арочного прохода и обеспечен проход во внутренний двор, продолжается разбор конструкции на цокольном этаже», — сообщили в региональном главке спасателей.

Подразделениями ГСЧС также проводится тушение отдельных очагов тления, которые оказываются в завалах. Минувшей ночью в сгоревшем здании снова произошло задымление.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в здании могут быть остановлены из-за угрозы обрушения. Между тем решено, что студенты колледжа приступят к занятиям уже 9 декабря. Для них специально выделены помещения.

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