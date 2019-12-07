В Польше перехватили рекордную партию кокаина стоимостью 500 миллионов долларов

Мир

В Польше таможенники и полицейские перехватили почти 2 тонны кокаина стоимостью более 2 млрд злотых (около полумиллиарда долларов в эквиваленте). Указанная партия стала самой крупной в истории польской полиции за целые 30 лет, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Напомним, в ноябре в Закарпатье пресекли контрабанду 374 кг героина.

«Это была попытка переправки наибольшей партии за последние многие годы, без сомнения — крупнейшей партии за последние как минимум 30 лет», — цитирует министра Укринформ.

Наркотик был смешан с мелом в контейнере из Колумбии, а лабораторию для ее очистки наркодельцы создали на территории Великопольського воеводства на западе Польши. Прибывшие туда полицейские отметили, что это было самое современное предприятие из всех, что они видели в жизни.

Напомним, ранее в Украине были перехвачены 400 килограммов кокаина из Колумбии, который предназначался для продажи в странах Западной Европы. Также в полиции заявили, что наркодилеры постепенно перемещают продажи запрещенного товара на интернет-площадки.



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