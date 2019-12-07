Вокруг «Мисс Львов» разгорелся скандал из-за ее российского друга-чиновника

Шоу-бизнес

«Мисс Львов-2018» и первая вице-мисс «Украина-Вселенная» Наталья Болюх попала в громкий скандал, выложив в Instagram совместные московские фото с «серьезным» чиновником Госдумы, который идентифицирует себя в сети как «Алик». Напомним, на конкурсе «Мисс Вселенная», который состоится 8 декабря 2019 года в Атланте (США), Украину представляет Анастасия Суббота.

Судя по его фото в Instagram, в прошлом он служил в правоохранительных органах.

В комментарии под одним из опубликованных фото девушка признается, что именно с этим человеком ей веселее всего проводить время в Москве. Так, на снимке Наталья ужинает с мужчиной тет-а-тет.

На вопросы журналистов издания Високий Замок девушка заявила, что ездит в Россию исключительно из-за приятельских отношений.

Отметим, что в 2018 году в Instagram Болюх появилось ее фото на фоне куполов Кремля.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее «Мисс Украина» Маргарита Паша из Харькова отказалась дать интервью «Світському життю» на украинском, а затем на светской вечеринке на вопрос журналиста «Чей Крым?» заявила, что «Крым принадлежит всем людям».

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