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«Мисс Украина 2019» Маргарита Паша разозлила сеть заявлением о Крыме
«Мисс Украина» Маргарита Паша из Харькова, которая ранее отказалась дать интервью «Світському життю» на украинском, снова оскандалилась.
Это произошло на публичном мероприятии — праздновании Дня ООН в Украине, который посетила красавица.
На вопрос журналиста «Чей Крым?» она заявила, что «Крым принадлежит всем людям».
В сети тут же отреагировали на ее заявление.
Так, один из блогеров напомнил Маргарите, что в Украине шестой год продолжается война, которую развязала Россия аннексией Крыма, а другой поинтересовался, сколько еще подобных «недоусиков» осталось среди украинских звезд.
Напомним, в ходе национального отбора на Евровидение одна из участниц дуэта Anna Maria на вопрос о принадлежности Крыма ответила, что «Крым — наш, мой и моей сестры».
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