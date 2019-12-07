Спустя неделю боевики отдали тело погибшего Героя Украины Дмитрия Каплунова

Украина

Утром в субботу, 7 декабря, стало известно, что боевики «ДНР» наконец передали украинской стороне тело погибшего в серой зоне на Донбассе снайпера СБУ Дмитрия Каплунова. Об этом в сети сообщил Роман Костенко.

Он призвал сначала похоронить воина, а затем начинать разбирательство, почему его тело оказалось в руках врагов.

Напомним, группа бойцов спецподразделения «Альфа» вела разведку и наблюдение в «серой зоне» в районе села Староласпа Донецкой области. Ночью, при переходе группы после успешного выполнения поставленных задач, произошел подрыв на мине. В результате взрыва подполковник Дмитрий Каплунов погиб на месте.

По словам журналиста Юрия Бутусова, в результате разглашения информации в украинских соцсетях, противник быстро получил представление о ситуации до того, как сумели обменять тело Каплунова. Таким образом, тело оставалось у террористов в течение недели.

В пресс-службе СБУ констатировали, что переговоры с «представителями так называемой «ДНР» для возвращения семье тела погибшего силовика неоднократно срывались, несмотря на привлечение к ним представителей международных организаций. При этом наша сторона соглашалась на все выдвинутые условия передачи тела.



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