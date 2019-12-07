Политика

Сам по себе Зеленский — не марионетка Коломойского, но им управляют через окружение, — эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский не является человеком олигарха Игоря Коломойского. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

«Я бы не стал утверждать, что именно Зеленский является человеком, на которого влияет Коломойский, и непосредственно Зеленский находится под влиянием Коломойского при принятии каких-то решений. Вот опосредованное, но довольно сильное влияние на решения, принимаемые властью, влияние со стороны Коломойского, — оно, возможно, присутствует. И проводниками такого влияния, вероятно, являются Богдан, Гетманцев, Дубинский и еще несколько человек», — считает он.

Также эксперт не считает нынешнего президента Украины марионеткой главы Кремля Владимира Путина.

«Вряд ли Зеленский марионетка Путина. Он похож на человека, который отправился на какую-то красивую работу, которую видел только в кино, и не до конца понимает, куда он на самом деле попал. То есть человек без отсутствия знания и адекватного понимания своего нового профессионального занятия. Он ведет себя как новичок, как профан — это, да, присутствует. Но то, что Зеленский марионетка, — я не думаю, что он может быть марионеткой», — заявил Воля.

Эксперт уверен, что Зеленский не может быть марионеткой в силу своих психологических качеств.

«По своему психотипу он такой человек, который, знаете, довольно эгоистичный, с довольно большим самомнением и самоуверенный. Обычно такие люди не являются чьими-то марионетками. Но на всех людей можно оказывать влияние, если правильно подобрать инструменты с учетом их психотипа. Поэтому непрямое воздействие, через советников, помощников, через тех людей, кому Зеленский доверяет, такое влияние возможно. Он даже сам может не подозревать, кто на него влияет. Но то, что Зеленский не марионетка, — точно», — считает он.

Более подробно о политике президента Зеленского относительно урегулирования конфликта на Донбассе и отношениях с Россией читайте в материале «ФАКТОВ»: Крымский тупик, газовая труба и особый статус Донбасса: может ли Зеленский шантажировать Путина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter