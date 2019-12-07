Украина

Принятый парламентом законопроект «О внесении изменений в закон «О рынке электроэнергии» (№ 2233) не останавливает импорт электроэнергии из России, глава энергетического комитета ВР Андрей Герус, утверждающий обратное, — манипулятор. Российский ток может поставляться на рынок «на сутки вперед». Об этом 5 декабря заявил эксперт Кирилл Сазонов в эфире канала «Прямий».

«Законопроект совершенно не мешает импорту электроэнергии из России, совершенно не снимает нас с крючка российского, совершенно не мешает России демпинговать. Почему? У нас три сегмента рынка: внутридневной, вот прямо сейчас ты можешь заходить на биржу и смотреть цену; долгосрочные договора, то есть, мы на год можем договориться о покупке электроэнергии, именно их поправка Геруса разрешала предприятиям покупать; и рынок так называемый на сутки вперед. И, на самом деле, запретили работать только в двух сегментах с Россией, в текущих и в долгосрочных. А рынок на сутки вперед открыт (для российской электроэнергии — ред.), то есть, рынок на сутки вперед не закрыли, его просто как бы забыли упомянуть. Это самый большой и мощный рынок. Все планируют на сутки вперед. И именно цена на нем влияет на цену на всех сегментах рынка», — объяснил Сазонов.

Политолог подчеркнул, что, демпингуя на рынке «на сутки вперед», Россия негативно влияет на цены и ситуацию на украинском энергорынке в целом, и таким образом уничтожает отечественные генерирующие предприятия, а также угледобывающую отрасль.

«Демпингуя на этом рынке, который для России открыт полностью, то Россия может прекрасно регулировать цены в Украине, демпинговать как угодно, загонять наши ТЭС, наши атомные станции, наших шахтеров куда угодно, оставлять без работы просто на этом сегменте рынка», — сказал Сазонов.

По его мнению, принятие законопроекта 2233, который якобы запрещает импорт российской электроэнергии, является пиаром и мошенничеством со стороны Геруса, поскольку по факту запрета нет.



«Это закон, который ни от чего не защищает наш рынок, Кабмин может своим распоряжением в любую секунду прекратить действие. То есть, этот закон — чистой воды мошенничество и пиар. Нам сказали, что мы отказываемся от закупок у России электроэнергии. Но остались все возможности для ее покупки», — отметил Сазонов.



Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект «О внесении изменений в закон «О рынке электроэнергии» (№ 2233), которым, в частности, запрещается продажа и / или поставки электроэнергии, которая импортируется из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке, но остается такая возможность при поставке на рынок «на сутки вперед». Кроме того, Кабмину предоставлено право самостоятельно разрешать импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам.

Ранее СМИ сообщили, что решениями судов НАБУ и СБУ обязали возбудить уголовное дело против председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса за государственную измену и злоупотребление властью.

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