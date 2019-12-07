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Происшествия

Установлены личности двух из четырех неопознанных жертв пожара в Одессе

14:26 7 декабря 2019 429
Установлены личности двух из четырех неопознанных жертв пожара в Одессе
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе, где продолжается разбор сгоревшего здания по улице Троицкой, сообщили о результатах опознания тел погибших, обнаруженных на пожарище. Как заявил на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций глава областной администрации Максим Куцый, на данный момент установлен факт гибели секретаря колледжа Марины Коваль, а также преподавателя математики и информатики Анны Бортюк.

Всего под завалами нашли четыре тела, при этом спасатели не исключают, что их количество может увеличиться, ведь в настоящее время продолжается осмотр места происшествия.

«Без вести пропавшими в настоящее время считаются 11 человек», — добавил Куцый.

Также уточнены списки людей, находившихся в колледже, установлено, что в момент пожара в учебном заведении было 35 преподавателей и 176 студентов.

Расследование продолжается: проводятся допросы свидетелей, судебно -медицинская, пожарно-техническая и экспертизы.

В горсовете сообщили, что по состоянию на утро субботы, 7 декабря, в стационарах медучреждений остаются 11 пострадавших от пожара — 3 несовершеннолетние студентки колледжа и 8 взрослых — 2 сотрудницы учебного заведения и 6 пожарных.

Один спасатель в крайне тяжелом состоянии находится в ГКБ № 1, состояние еще одного оценивается как тяжелое — его в пятницу, 6 декабря, перевели в Военно-медицинский клинический центр Южного региона Украины.

Напомним, первой жертвой пожара стала 17-летняя студентка, выпрыгнувшая из окна на пятом этаже.

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