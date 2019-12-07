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Происшествия

Жителя Буковины арестовали на три месяца за издевательства над тещей

16:42 7 декабря 2019 106
мужчина за решеткой
Инф. «ФАКТОВ»

В Сторожинце Черновицкой области мужчину приговорили к трем месяцам ареста за домашнее насилие. Ранее в Киеве суд отправил за решетку мужчину, который издевался над своей женой.

О случае на Буковине сообщили в прокуратуре Черновицкой области.

Сообщается, что мужчина систематически совершал психологическое насилие в отношении своей тещи, беспричинно конфликтовал с 61-летней женщиной, оскорблял ее нецензурными словами.

Свою вину обвиняемый признал полностью, попросил прощения у тещи и пообещал, что переедет в другое жилье. Суд назначил ему наказание в виде трех месяцев ареста.

Напомним, ранее в скандал попал украинский продюсер и певец Юрий Бардаш, популярность которому принесла группа «Грибы». Его в домашнем насилии обвинила бывшая жена.

Как сообщали «ФАКТЫ», в апреле 2019 года в Украине был вынесен первый приговор за домашнее насилие.

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